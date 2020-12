„Sunt posibili parteneri cei de la USR PLUS, cei de la UDMR. Am făcut analiza rezultatelor alegerilor, am făcut calculul mandatelor. Concluzia e foarte clară: se poate forma o majoritate parlamentară fără PSD. Acesta e obiectivul nostru. Din calculul mandatelor reiese foarte clar această posibilitate. PNL va avea 41 de senatori și 95 de deputați, dar nu sunt definitive, mai sunt încă de validat câteva mandate”, a declarat fostul premier.

Ludovic a mai spus că va rămâne șeful PNL, iar decizia de a-și da demisia a fost o decizie firească.

Am considerat că este un gest de onoare și de fermitate după alegeri să fac acest gest. Este o decizie firească pentru a arăta că nu mă cramponez de poziția de premier. Pe de altă parte, să nu uităm de vocea celor care au tăcut pe 6 decembrie și nu au venit la vot. România are nevoie de un plan național de dezvoltare. Demisia este o decizie personală pe care am luat-o eu”, a declarat Orban, subliniind că decizia a fost luată înainte de a merge la Cotroceni, la întâlnirea cu Klaus Iohannis.

„Suntem într-o comunicare permanentă cu președintele Iohannis, care este în parteneriat cu PNL”, a mai spus Orban.

Întrebat dacă ar putea fi candidat pentru funcția de premier, Orban a spus că nu am exprimat această intenție