Lucrurile unei celebre artiste din România se găsesc într-un muzeu. Ce a donat vedeta?

Artista Corina Chiriac a dat un interviu pentru Antena Stars în care a povestit cum a decis să doneze lucrurile cu valoare sentimentală din viața ei unui celebru muzeu. Vedeta uimește pe toată lumea cu educația și rafinamentul ei, iar milioane de femei au văzut-o ca pe un model demn de urmat.

Femeia de succes și -a donat lucrurile personale

Corina Chiriac a declarat că nu a fost greu să renunțe la obiectele valoroase din viața ei, ba chiar e fericită că oamenii pot intra în posesia lor.

,,Nu mi-a fost greu să mă despart de obiecte. Cel mai vechi obiect este un act de absolvire de bacalaureat al bunicii mele din partea mamei la 1901.nu este acum expus, este în curs de restaurare pentru că fiind atât de vechi, domnele experte încearcă să scoată niște pete. Mai este un document foarte vechi, un act de constituire a negustorilor și meseriașilor din Buzău de la 1911, domnul care este în centru cu fotigrafia este străbunicul meu, compozitorul Mircea Chiriac. Sunt documente rare, nu mi-a fost greu să renunț la ele, erau depozitate într-un dulap. Sunt fericita că au intrat într-un circuit public, unde cineva se poate documenta.”, a mărturisit artista.

O altă donație specială pe care cântăreața a făcut-o a fost prima rochie în care a apărut la un show TV. ,,Rochia am făcut-o în 1979 pentru primul show de televiziune color din România. Cu această rochie am plecat apoi la mai multe festivaluri din mai multe tari. Era păcat să rămână într-o cutie, de aceea am donat-o”, a mai spus celebra artistă.

O mulțime de planuri de viitor

Surpriza pe care Corina o are pentru fani a ieșit la iveală. Aceasta dorește să mai scrie o carte.

,,Am mai multe idei, eu sunt un om care îmi fac de lucru. Nu aștept neapărat să îmi dea cineva vreo idee, iar dacă este o idee buna o voi folosi cu plăcere. Mă pregătesc să mai scriu o carte și dacă mai am vreo idee o să vă anunț.”, a mai spus cântăreața.