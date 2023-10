Lucrările la Podul Grant, în pericol de neplată. Primăria Capitalei anunță un blocaj

Nicușor Dan a verificat luni stadiul lucrărilor la Podul Grant, închis până în martie pentru reparații. Edilul acuză că Ordonanţa Guvernului cu noile măsuri fiscale nu trebuia aprobată în forma actuală. Aceasta ar urma să blocheze fonduri necesare plății reparației podului.

Facturile pentru consolidarea podului, în pericol de neplată

Primarul își păstrează optimismul, menținând termenul de martie pentru redeschiderea circulației pe Podul Grant:

„Vrem să…sperăm să avem îngăduința constructorului. Afectează, exact pe această lucrare de investiție, ordonanța spune că noi putem să plătim, în lunile noiembrie și decembrie, media lunilor ianuarie – septembrie. În ianuarie – septembrie nu s-a facturat pe această lucrare.

S-a facturat 1 milion, în octombrie și urmează să vină, e în curs de analiză o factură de 9 milioane de lei. Deci, noi, neavând plăţi făcute, în ianuarie – septembrie, nu o să putem să plătim, conform Ordonanței, aceste lucrări, în noiembrie și decembrie.

Banii sunt în cont și toată lumea știe că suntem serioși și că putem să-i plătim, imediat ce o să aprobăm bugetul pe anul viitor”, a explicat Nicuşor Dan, care a vizitat şantierul de la Podul Grant.

Facturile pentru Podul Grant riscă să fie amânate

Fiindcă bugetul primăriei este aprobat în general în luna martie, lucrările nu vor putea fi plătite nici în ianuarie și februarie. Potrivit Rador Radio România, patru luni de zile, de aici înainte, constructorul ar trebui să lucreze pe banii lui și să finalizeze lucrările de pe pod. În acest moment, pe partea superioară a podului, constructorul a decopertat calea de rulare și a descoperit, între hidroizolație și beton un strat de ciment de circa 5 centimetri grosime.

În ceea ce privește traficul de coșmar din zonă, reprezentanții Primăriei Capitalei au declarat că nu au ce să facă în plus pentru fluidizarea de pe Podul Grant:

„Noi am început acum două săptămâni, nu toți participanții știau de lucrare, am avut ghinion că a și plouat. În acea zi am avut o lungă ședință cu Poliția Rutieră, Polița Locală, am luat atunci decizia de redirijare a unor fluxuri de circulație prin intersecție, schimbarea unor timpi de semaforizare și deja de a doua zi s-a circulat ceva mai bine. Și oamenii au aflat și au mers pe rute ocolitoare. Pe anumite străzi am mai luat din mașinile parcate. Nu e perfect cum se circulă acum, dar este mult mai bine față de momentul în care am început. Și așa cum ați văzut, această lucrare era necesară”, a explicat Nicușor Dan.