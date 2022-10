Lucian Bode replică acidă pentru Cătălin Drulă și Ludovic Orban: „Unde sunteţi, unde v-aţi ascuns?”

Ministrul Lucian Bode a făcut o serie de comentarii cu privire la moțiunea simplă depusă de USR și Forța Dreptei împotriva sa. El a spus că nu a văzut niciodată un text ilogic şi plin de mincuni, lipsit de coerenţă, cu teme amestecate şi aruncate fără noimă. Lucian Bode a catalogat textul moțiunii îndreptate împotriva sa drept „un ghiveci, un fel de şaorma cu de toate”.

„Respect dreptul Parlamentului de a folosi pârghiile de control asupra guvernului. În cei 14 ani am scris şi am semnat zeci de moţiuni simple, dar niciodată nu am văzut un text ilogic şi plin de minciuni, mai lipsit de coerenţă, cu teme amestecate şi aruncate fără noimă precum cel pe care îl dezbatem. De la transporturi, la poliţie, de la Facebook la aşa zisa secretizare a tezei de doctorat. Un ghiveci, un fel de shaorma cu de toate, un text din care nici voi, semnatarii, nu cred că aţi înţeles mai nimic”, a spus Lucian Bode în plen, la Parlament.

Ministrul Afacerilor Interne l-a ironizat pe Cătălin Drulă, spunând că i se pot reține două lucruri în mandatul său. Este vorba despre desființarea chioșcurilor de la Metrou și interceptările care au dus la anchetarea unor politicieni care încercau să traficheze posturi de conducere în diferite instituții publice din subordinea Ministerului Transporturilor.

„Domnului Cătălin Drulă i se pot reţine două operaţiuni din timpul mandatului de ministru al Transporturilor – operaţiunea ranga şi securilă microfon. Nimic despre Blue Air? Dle Orban? Unde sunteţi, unde v-aţi ascuns? Nu v-a lăsat Nelu Iordache să scrieţi despre Blue Air? Sigur, asta nu-l ajuta nici pe dl. Drulă… Dle. Orban, vedeţi cu e soarta? Vorbiţi de achiziţia de BMW. Parcă tot BMW era şi maşina cu care aţi făcut accident când eraţi ministru al Transporturilor… Sau era un Audi… Cert e că era împrumutată de la Nelu Iordache. Nu e bine. Am auzit că Nelu Iordache a devenit scriitor…”, a spus Lucian Bode.

Lucian Bode, despre teza de doctorat

El a făcut o serie de referiri și la acuzațiile de plagiat care i-au fost aduse, precizând că Universitatea Babeș Bolyai a transmis spre Ministerul Educațeii documentele necesare emiterii titlului de doctor.

„Am o veste proastă, domnilor. Teza mea a trecut toate etapele și a trecut prin mai multe filtre de verificare, fiind analizată atât de Universitatea Babeș-Bolyai, iar raportul de similitudine din 23 august 2018 arată foarte clar: lucrarea nu conține preluări neautorizate, cât și de către CNATDCU, care supervizează acordarea titlurilor în România.

La solicitarea UBB din 10.10.2018, CNATDCU propune să se valideze teza de doctorat în data de 11 iulie 2019. Habar nu aveți de proceduri și de cadrul legal aplicabil când împroșcați cu noroi. Toate verificările și analizele specialiștilor anterior acordării titlului de doctor au fost trecute cu succes. Teza este în regulă și este un document original”, a declarat Lucian Bode de la pupitrul Parlamentului.