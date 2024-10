Justitie Victorie la CJUE, după eforturile guvernării liberale, pentru transportatorii români







Lucian Bode a reacționat după victoria României la CJUE, după eforturile guvernării liberale, care dă dreptate și suspendă obligația șoferilor să întoarcă vehiculul la unul dintre centrele operaţionale în termen de opt săptămâni de la plecare.

Lucian Bode, reacție după victoria la CJUE

Lucian Bode, fostul ministru al Transporturilor a anunțat că este o victorie a tuturor celor care, începând cu anul 2020, sub guvernarea liberală, de când am inițiat această acțiune, în calitate de ministru al Transporturilor, au continuat-o și au dus-o la bun sfârșit.

Mai mult, Lucian Bode a subliniat că „demersul inițiat de guvernul liberal dă rezultate, iar CJUE a dat odecizie favorabilă pentru România”.

Fostul ministru a adăugat „Mă bucură decizia Curții Europene de Justiție care a dat dreptate României suspendând din Pachetul Mobilitate 1 obligaţia întoarcerii vehiculului la unul dintre centrele operaţionale în termen de 8 săptămâni de la plecare”.

Pachetului Mobilitate 1 îi discrimina și dezavantaja pe transportorii din estul Europei

Lucian Bode a amintit că în anul 2020, în cel mai greu an pentru transportul de marfă din România ca urmare a efectelor pandemiei, a mai venit o lovitură pentru transportatorii români prin adoptarea de către Parlamentul European a pachetului Mobilitate 1 care îi discrimina și dezavantaja pe transportorii din estul Europei.

Mai mult, fostul ministru a subliniat că „încă din perioada negocierilor acestui pachet legislativ poziția României a fost una fermă și corectă, interesul nostru ca stat fiind să protejăm transportatorii români pe piața transporturilor rutiere din Uniunea Europeană”.

Lucian Bode, mândru de rezultatul obținuit în instanță

Lucian Bode are motive să fie mândru de victoria României la CJUE, după toate eforturile guvernării liberale. În opinia sa, „decizia CJUE este o victorie a tuturor celor care, începând cu anul 2020, sub guvernarea liberală, de când am inițiat această acțiune, în calitate de ministru al transporturilor, au continuat-o și au dus-o la bun sfârșit obținând o decizie favorabilă României”.

La finalul postării de pe social media, fostul ministru a transmis „Felicitări tuturor! A fost o muncă de echipă care a dat rezultate pentru România”.