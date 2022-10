Lucian Bode, despre moțiunea USR îndreptată împotriva lui: Nu am nicio emoție, e un fel de șaorma cu de toate

Lucian Bode s-a arătat fără nicio emoție în cazul moțiunii simple ce-l vizează, menționând că va demonta toate acuzațiile false aduse lui și va demonstra activitatea Ministerului de Interne de până acum.

Ministerul de Interne, convins că moțiunea nu va trece

„Moţiunea simplă în sine este un demers pe care eu îl respect. Am semnat zeci de astfel de moţiuni simple. Văzând ce au reuşit semnatarii să pună în această moţiune, vorbind despre Ministerul Transporturilor, despre Ministerul de Interne, despre Facebook, despre tot, un fel de şaorma cu de toate, nu am nicio emoţie pentru că voi demonta toate aceste acuzaţii mincinoase fără niciun temei”, a spus ministrul.

De asemenea, el a menționat că va demonstra tot ce face Ministerul de Interne inclusiv în privința includerii României în Spațiul Schengen.

Moțiunea se numește „Siguranță și încredere sau debandată și furt? Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul pe care l-a creat” și a fost inițiată de USR și semnată de membrii partidului Forța Dreptei, conform news.ro.

Lucian Bode, despre prezidențiabilul PNL

Fiind întrebat despre varianta Partidului Național Liberal pentru alegerile prezidențiale din 2024, secretarul general al PNL a afirmat că în acest moment cea mai bună variantă este președintele partidului, adică Nicolae Ciucă.

El a mai susținut că în cei doi ani până la alegeri, liberalii pot crea un candidat de dreapta capabil să câștige prezidențialele.

„Totuşi, vorbim de doi ani până la alegerile prezidenţiale. Astăzi, preşedintele partidului şi primul ministru este cel mai calificat membru PNL să candideze pentru această funcţie.

Dar, în cei doi ani pe care-i mai avem în faţă, plus ceea ce am realizat în guvernarea grea – unde nu am ratat nicio criză, de la pandemie, la război, la criza economică – guvernarea liberală poate produce un candidat de dreapta care să câştige alegerile prezidenţiale în 2024”, a adăugat Lucian Bode, potrivit aceleiași surse.