Nicolae Ciucă, viitorul președinte al României. Lucian Bode, convins că liberalii vor guverna după 2024

Lucian Bode, secretarul general al PNL, este convins că Nicolae Ciucă va fi viitorul președinte al țării. Mai mult, spune, el partidul va rămâne la guvernare și după alegerile din 2024.

Secretarul general al PNL a participat la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL din județul Dâmboviţa pentru alegerile din 9 iunie. În acest context, a lăudat guvernele liberale care au pornit dezvoltarea, prin proiecte majore care au vizat în special infrastructura de transport.

Politicianul PNL a lăudat liberalii din administrație pentru viziunea lor și, totodată, a criticat i-a criticat pe colegii social-democrați. Lucian Bode a declarat, la Dâmbovița, că a venit timpul ca și acest județ să iasă din anonimat. El și-a asigurat colegii de partid, din județ, de susținerea conducerii centrale.

Politicianul PNL a mai spus că administrația PSD care conduce Dâmbovița sufocă acest județ. Mai mult, a spus, îi blochează dezvoltarea. Lucian Bode a mai amintit despre proiectele abandonate de alte guverne, pe care le-a relansat PNL.

„Judeţul Dâmboviţa trebuie să iasă din anonimat, de sub papucul unei administraţii care îl sufocă şi care îi blochează dezvoltarea. Sub guvernele liberale am pornit această dezvoltare, prin proiecte majore, care vizează în special infrastructura de transport. Am pregătit şi lansat proiecte abandonate de fostele guvernări care priveau harta infrastructurii de transport prin prisma intereselor de gaşcă, a intereselor de partid şi care nu abordau problematica dezvoltării reţelelor de transport în mod integrat, pe baza unor analize foarte bine fundamentate”, a explicat Lucian Bode.

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a mai spus că liberalii au demonstrat că au viziune. În acest context, a criticat administrațiile conduse de social-democraţi. Despre colegii din coaliția de guvernare a spus că s-au mulţumit doar să administreze nu şi să dezvolte. Iar rezultatele susține, Bode, au fost modeste.

Lucian Bode a mai spus că cei ce plătesc pentru lipsa de viziune a politicienilor social-democrați sunt locuitorii, cetățenii. El spune că aceștia privesc admirativ la județele administrate de liberali, care fac performanță.

Politicianul PNL s-a arătat convins că partidul său va obține un scor foarte bun la alegerile locale. El a estimat că va fi peste 30%, ceea ce ar permite PNL să abordeze campania prezidențială din postura de învingător. Totodată, Bode s-a arătat sigur că viitorul președinte al României va fi Nicolae Ciucă. Iar PNL se va menține la guvernare și după 2024.

Totodată, el a explicat că, în vreme ce la nivel central PSD și PNL formează o coaliție, în teritoriu cele două partide se luptă între ele.

„La nivel central suntem într-o coaliție, iar la europarlamentare candidăm împreună, nu este ușor să explicați oamenilor această alianța, dar este o realitate politică. Am ajuns aici din foarte multe motive. Am avut un partener la guvernare care și-a luat jucăriile și a plecat, au plecat pentru că nu au înțeles importanța celui mai mare proiect de investiții și cred că nu este primar în România să nu realizeze cât de important este proiectul în dezvoltarea României. Noi nu am plecat, am tinut țara pe linia de plutire. Avem susținerea proiectelor de investiții oriunde te uiti în această țară. Am impus PSD modelul dezvoltării prin investiții, nu prin consum. Datoria noastră este să trimitem la Bruxelles oameni pregătiți. Faptul că avem o listă comună nu trebuie să vă oprească din bătălia locală, sunteți cei mai buni și ați dovedit acest lucru”, a concluzionat Bode.