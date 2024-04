Politica Lucian Bode, convins că PNL va da viitorul președinte al României







Lucian Bode a fost prezent în cursul zilei de vineri în Sălaj, acolo unde PNL și-a lansat candidații pentru alegerile locale. În timpul discursului său, a pus în scenă un moment emoționant în fața liberalilor prezenți, menționând că Sălajul este locul unde el s-a format ca om politic.

Înainte să facă o plecăciune în fața liberalilor, secretarul general al PNL și-a exprimat mulțumirea și admirația pentru cei care l-au susținut în parcursul său politic, acolo în Sălaj.

„Sălajul meu drag unde m-am format ca om politic, unde am urcat împreună cu dumneavoastră treaptă cu treaptă, nearzând nicio etapa, de la consilier local, județean, 16 ani în Parlament și ministru în patru guverne liberale.

Vă mulțumesc și mă închin în fața dumneavoastră”, a transmis Bode.

Lucian Bode, în fața liberalilor sălăjeni

Liberalul a ținut să evidențieze că Sălajul s-a transformat în bine doar după ce a fost preluat de PNL, iar Clujul și Bihorul sunt, de asemenea, două exemple bune în acest sens.

De altfel, Lucian Bode a evidențiat că viitorul Sălajului nu poate fi decât liberal într-un județ unde lupta pentru drepturi a fost o constantă, iar liberalii au obligația să continue pe drumul de până acum.

„Vă spun că se poate, am dovedit că suntem capabili și putem construi proiect de guvernare locală.

2020 a fost anul de debut al guvernării liberale, am avut rezultate pe care nu le-a avut niciun partid, am deblocat proiecte de infrastructură, am crescut gradul de absorbție, am adus și subliniez, stabilitate într-un context extrem de complicat. Am făcut echipă pentru Sălaj”, a mai transmis secretarul general al PNL.

Liberalul, convins că PNL va da președintele României

În continuare, Lucian Bode s-a arătat convins că PNL va da președintele României în persoana lui Nicolae Ciucă.

„Intrăm în campanie cu multă speranță, șansele sunt de partea noastră. Aici în Sălaj am dovedit ce înseamnă forța liberalismului. Pentru asta nu am mers nici cu trotineta, nici nu am țipat isteric, am făcut țară ca afară”.

Potrivit declarațiilor sale, măsura devine tot mai rară în politică. El și-a îndemnat colegii de partid la curajul de a nu se abate de la principiile pe care le-au respectat întreaga viață. A subliniat că au demonstrat că sunt o echipă unită, având o viziune clară, fără a se plânge de greutățile moștenite sau de a vinde iluzii și speranțe nerealiste.

Lucian Bode evidențiază importanța banilor europeni

Bode a exprimat că a observat cum unii lideri aflați la guvernare s-au opus intereselor românilor atunci când au încercat să blocheze proiectul Anghel Saligny. Aceștia se prezintă ca fiind de orientare politică de dreapta și își cer voturile de la români, dar, conform lui Lucian Bode, sunt extrem de ipocriți.

El consideră că doar cei care sunt de rea credință nu observă schimbările majore care au avut loc în ultimii patru ani.

Lucian Bode a subliniat că motorul dezvoltării este reprezentat de fondurile europene, iar nimeni nu poate nega această realitate. Liberalul a avertizat că unii politicieni populiști vor încerca să destructureze proiectul european, dar crede că Partidul Național Liberal are puterea să contracareze aceste acțiuni pe data de 9 iunie.