Formaţia antrenată de veteranul român în vârstă de 75 de ani, Mircea Lucescu, s-a impus în deplasarea de aseară, din Belgia, cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat cu doar şapte minute înainte de fluierul final al întâlnirii de pe stadionul „Jan Breydel”.

„Il Luce” a stat cu sufletul la gură până în ultimul moment al disputei cu Club Brugge, însă mijlocaşul Vitalyi Buyalskyy a adus golul izbăvitor al liderului din Ucraina, în minutul 83.

Chiar dacă elevii săi au avansat în următoarea fază a celei de-a doua competiţii europene intercluburi, experimentatul tehnician român cere în continuarea mai multă încredere din partea alb – albaştrilor şi mai multă atenţie la construcţia atacurilor.

„Suntem calificaţi în optimile de finală şi nu ne aşteptam în vară să ajungem aici. Echipa creşte de la meci la meci, pesemne că nu are încă încredere în potenţialul ei. Din acest motiv au şi apărut unele greşeli elementare tehnice, care nu trebuie să se întâmple la nivelul unor jucători ca ai noştri” a analizat Lucescu confruntarea cu trupa flamandă.

Lucescu critică graba prea mare de pe faza de construcţie

Căpitanul Sergiy Sydorchuk şi ceilalţi coechipieri ai săi au întâmpinat, din nou, mari dificultăţi în a rezista în faţa presingului exercitat de campioana Belgiei, iar Mircea Lucescu a avut nevoie să le ţină o lecţie acestora după intrarea la cabine.

„În prima repriză, am avut câteva probleme. Ne-am apărat bine, am ieşit bine cu mingea la picior, dar, pe urmă, am fost precipitaţi în ceea ce priveşte pasele în treimea adversă. Aceasta a creat o stare de nervozitate în rândul echipei noastre. Am avut la pauză discuţii cu jucătorii şi i-am văzut puţin abătuţi. Presingul exercitat de belgieni i-a determinat să se grăbească şi să nu aibă răbdare” a explicat antrenorul lui Dinamo.

„Il Luce” dă vina, pentru exprimarea greoaie din teren a alb-albaştrilor, pe presiunea mare care atârnă pe umerii jucătorilor săi. „Eu cred că este şi presiunea prea mare pentru ei. Este un stres foarte mare să obţină performanţe şi să o readucă pe Dinamo acolo unde îi este locul a concluzionat tehnicianul născut la Bucureşti.