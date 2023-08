Mircea Lucescu acuzat de blaturi de un fost antrenor, din fotbalul românesc. În vârstă de 77 de ani, Ioan Sdrobiș are amintiri nu prea plăcute cu colegul său de antrenorat. Unele sunt dinainte de 1989, iar altele din perioada de după Revoluție. Pe vremea aceea, „Il Luce”, cum i se spune, pregătea Dinamo București, echipa Ministerului de Interne. Ulterior, a revenit la Rapid București, pe vremea când echipa era patronată de George Copos.

Ioan Sdrobiș a vorbit despre mai multe blaturi care ar fi fost făcute de Mircea Lucescu în perioada respectivă. Într-un interviu pentru Prosport, el a povestit despre jocurile de culise din fotbalul românesc. Acum, după atâția ani, Ion Sdrobiș spune că l-a iertat pe Mircea Lucescu pentru ce s-a întâmplat în trecut.

„L-am iertat. Am o grămadă de defecte, dar și două calități: mi-am iubit meseria cu sfințenie și știu să iert”, a povestit Ion Sdrobiș.

Fostul tehnician a rememorat două situații de blat: Oțelul – Dinamo 3-3, din iunie 1987, și CSM Reșița – Rapid 1-6, din noiembrie 1997.

Mai departe, el a vorbit despre cel de-al doilea meci, despre care a spus că ar fi fost blat. Este vorba despre CSM Reșița – Rapid, scor 1-6, din noiembrie 1997. La finele acelui sezon, Rapid a pierdut campionatul în fața Stelei București.

Ironic, după atâția ani, fostul tehnician se întreabă retoric dacă Lucescu o să aibă coșmaruri în legătură cu meciurile respective.

„Eu am trăit meciurile mele cu Lucescu și mi-a fost suficient. Mori cu blaturile astea pe creier? Îți dai seama ce coșmaruri o să aibă săracu’ Lucescu înainte să moară? Păi, n-o să ai coșmaruri când te-ai dus în cabină la Oțelul și le-ai spus: «Ăsta va fi scorul?» Am avut 40 de ani de carieră, dar nu mi-am permis niciodată să fac așa ceva.

L-a întrebat cineva pe Lucescu la un moment dat dacă se mai întoarce în România și a spus că nu mai revine, fiindcă-l ceartă Sdrobiș. Nu-l cert deloc! Din contră, l-am iertat, i-am respectat valoarea și rezultatele din Turcia și Ucraina, dar în România n-am cum să spun același lucru, fiindcă știu ce-a făcut aici”, a mai spus Ioan Sdrobiș.