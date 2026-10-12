Luca Niculescu, criticat pentru legăturile cu Franța. Adrian Severin spune că România are nevoie de un premier cu alt profil
- Mădălina Sfrijan
- 12 octombrie 2026, 19:55
În contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, Adrian Severin a pus sub semnul întrebării capacitatea lui Luca Niculescu de a ocupa funcția de prim-ministru, invocând lipsa experienței administrative necesare pentru conducerea Executivului într-o perioadă dificilă. Fostul ministru de externe și-a prezentat argumentele în podcastul „Contrapunct”, realizat de jurnalistul Dan Andronic și difuzat pe platforma Hai România.
De ce consideră Adrian Severin că Luca Niculescu nu este potrivit pentru funcția de premier
Deși a afirmat că îl cunoaște pe Niculescu din perioada în care acesta lucra ca jurnalist la Radio France Internationale și că îl consideră un om decent, Adrian Severin a susținut că experiența sa profesională nu îl recomandă pentru conducerea Executivului.
„După părerea mea, el este nepotrivit pentru acest post, total nepotrivit”, a afirmat fostul ministru.
Fostul ministru invocă lipsa experienței administrative
Adrian Severin a susținut că funcția de prim-ministru presupune competențe de administrare și cunoștințe economice pe care, în opinia sa, Luca Niculescu nu le-ar fi demonstrat prin activitatea profesională anterioară.
„N-a administrat niciodată nimic și îi cerem să facă lucrul acesta”, a declarat Severin.
Acesta a afirmat că România traversează o perioadă în care conducerea Guvernului necesită experiență și capacitatea de a lua decizii complexe, atât în plan economic, cât și în relațiile internaționale.
„Dar acum ai nevoie de un prim-ministru uriaș, nu de un prim-ministru, cum să spun, amator”, a spus fostul ministru.
Adrian Severin susține că legăturile cu Franța reprezintă un dezavantaj
Un alt argument invocat de fostul ministru vizează experiența lui Luca Niculescu în spațiul francez. Severin a susținut că activitatea sa profesională și perioada petrecută ca ambasador în Franța ar putea influența perspectiva acestuia asupra politicii externe.
„În aceste condiții a venit cum prim-ministru astăzi, când știm problemele noastre externe, care este mult prea legat de viziunea franceză asupra vieții și lumii”, a declarat Adrian Severin.
Fostul ministru a afirmat că România ar trebui să își stabilească parteneriatele externe în funcție de interesele strategice proprii și a pus sub semnul întrebării oportunitatea unei apropieri prea mari de perspectiva Parisului.
Aceste afirmații reprezintă evaluarea personală a lui Severin asupra profilului politic și diplomatic al lui Niculescu.
Ce spune Adrian Severin despre formarea noului Guvern
Întrebat dacă Guvernul condus de Luca Niculescu va obține voturile necesare în Parlament, fostul ministru a spus că nu știe dacă Executivul va trece de votul de învestitură. El a susținut însă că, în opinia sa, respingerea Guvernului ar putea fi o variantă mai bună pentru România.
„Cu asta terminăm repede. Habar n-am dacă trece sau nu trece guvernul Niculescu. Eu m-am spus eu prefer să spun oamenilor ce să facă nu cum vor lua decizii greșite. Și atunci, dacă e pe asta, eu cred că, inclusiv pentru domnul Niculescu și pentru România, este bine ca acest guvern să nu treacă”, a afirmat Severin.
În continuare, fostul ministru a susținut că alegerile parlamentare anticipate ar putea reprezenta o soluție dacă nu se conturează o alternativă guvernamentală care să poată obține rapid sprijinul Parlamentului.
„Dacă ea nu există, nimeni nu poate să-i spună, domn’ președinte, Noi mâine depunem programul, lista și avem deja și înțelegeri care ne ajută să credem că în trei zile avem guvern, atunci alegerea anticipată, bune, rele, asta e singura soluție constituțională, asta e, e singura soluție și e nu numai constituțională, dar e logică”, a declarat Adrian Severin.