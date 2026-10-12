În contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, Adrian Severin a pus sub semnul întrebării capacitatea lui Luca Niculescu de a ocupa funcția de prim-ministru, invocând lipsa experienței administrative necesare pentru conducerea Executivului într-o perioadă dificilă. Fostul ministru de externe și-a prezentat argumentele în podcastul „Contrapunct”, realizat de jurnalistul Dan Andronic și difuzat pe platforma Hai România.

Deși a afirmat că îl cunoaște pe Niculescu din perioada în care acesta lucra ca jurnalist la Radio France Internationale și că îl consideră un om decent, Adrian Severin a susținut că experiența sa profesională nu îl recomandă pentru conducerea Executivului.

„După părerea mea, el este nepotrivit pentru acest post, total nepotrivit”, a afirmat fostul ministru.

Adrian Severin a susținut că funcția de prim-ministru presupune competențe de administrare și cunoștințe economice pe care, în opinia sa, Luca Niculescu nu le-ar fi demonstrat prin activitatea profesională anterioară.

„N-a administrat niciodată nimic și îi cerem să facă lucrul acesta”, a declarat Severin.

Acesta a afirmat că România traversează o perioadă în care conducerea Guvernului necesită experiență și capacitatea de a lua decizii complexe, atât în plan economic, cât și în relațiile internaționale.

„Dar acum ai nevoie de un prim-ministru uriaș, nu de un prim-ministru, cum să spun, amator”, a spus fostul ministru.

Un alt argument invocat de fostul ministru vizează experiența lui Luca Niculescu în spațiul francez. Severin a susținut că activitatea sa profesională și perioada petrecută ca ambasador în Franța ar putea influența perspectiva acestuia asupra politicii externe.

„În aceste condiții a venit cum prim-ministru astăzi, când știm problemele noastre externe, care este mult prea legat de viziunea franceză asupra vieții și lumii”, a declarat Adrian Severin.

Fostul ministru a afirmat că România ar trebui să își stabilească parteneriatele externe în funcție de interesele strategice proprii și a pus sub semnul întrebării oportunitatea unei apropieri prea mari de perspectiva Parisului.

Aceste afirmații reprezintă evaluarea personală a lui Severin asupra profilului politic și diplomatic al lui Niculescu.

Întrebat dacă Guvernul condus de Luca Niculescu va obține voturile necesare în Parlament, fostul ministru a spus că nu știe dacă Executivul va trece de votul de învestitură. El a susținut însă că, în opinia sa, respingerea Guvernului ar putea fi o variantă mai bună pentru România.

„Cu asta terminăm repede. Habar n-am dacă trece sau nu trece guvernul Niculescu. Eu m-am spus eu prefer să spun oamenilor ce să facă nu cum vor lua decizii greșite. Și atunci, dacă e pe asta, eu cred că, inclusiv pentru domnul Niculescu și pentru România, este bine ca acest guvern să nu treacă”, a afirmat Severin.

În continuare, fostul ministru a susținut că alegerile parlamentare anticipate ar putea reprezenta o soluție dacă nu se conturează o alternativă guvernamentală care să poată obține rapid sprijinul Parlamentului.

„Dacă ea nu există, nimeni nu poate să-i spună, domn’ președinte, Noi mâine depunem programul, lista și avem deja și înțelegeri care ne ajută să credem că în trei zile avem guvern, atunci alegerea anticipată, bune, rele, asta e singura soluție constituțională, asta e, e singura soluție și e nu numai constituțională, dar e logică”, a declarat Adrian Severin.