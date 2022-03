Lovitură totală pentru şoferi! Preţurile carburanţilor au sărit în aer, în plin război. Scumpirile nu se vor opri aici

Benzina și motorina au înregistrat creșteri semnificative. Prețul per litru a ajuns în unele stații peco la 11 lei, iar șoferii se plâng că o creștere de 2,10 lei a fost înregistrată în doar câteva minute.

Miercuri, șoferii au dat buzna în benzinării, stând la cozi infernale chiar și zeci de minute. Prețul la carburant crește semnificativ, iar miercuri, în jurul orei 14:00, acesta a ajuns chiar și la 11 lei la o stație peco din Beiuș. Cea mai ieftină benzină a fost vândută cu 7,67 lei/litru, la Gazprom. Cel mai mic preț era la Rompetrol, unde un litru de benzină costa cu aproape 50 de bani mai puți, 7,26 lei, notează monitorulpreturilor.info.

Potrivit sursei citate anteriorul, prețul la motorină l-a depășit pe cel al benzinei. Cel mai mic preț la stațiile peco a fost de 7,35 lei/litru la stațiile Rompetrol din Oradea. În schimb, prețul maxim ajunge la 7,76 lei/litru la MOL Episcopia și Gazprom.

România are stocuri suficiente de carburanți

Majorările nu au fost înregistrate în toate orașele din România. În Capitală, prețul carburanților a rămas același, însă nu este exclus ca zilele următoare să fie înregistrate și aici creșteri.

Criza provocată de războiul din Ucraina a dus prețul barilului de petrol a sărit pragul de 122 de dolari. Acesta arată că prețul pentru carburați nu ar trebui să depășească 8 – 9 lei/litru. Tocmai din acest motiv, premierul Nicolae Ciucă a cerut să fie efectuate controale la benzinăriile din țară, anunță a3.ro.

Ministerul Energiei a declarat că în acest moment nu există probleme cu stocurile de carburanți. Virgil Popescu susține că românii nu trebuie să intre în panică și să facă cozi de kilometri la stațiile peco.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, a precizat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa personală de Facebook.