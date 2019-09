Hillary Clinton dorește din nou să ajungă în fotoliul de președinte al Statelor Unite, potrivit presei americane. Fosta prima doamnă a Americii și senator de New York ar urma să se înscrie în cursa pentru obținerea nominalizării candidatului Partidului Democrat la alegerile pentru Casa Albă din 2020, anunță g4media.ro.

Aceasta ar fi a treia încercare al fostului secretar american de stat de a ajunge președintele Stetelor Unite, după ce a pierdut competiția în fața lui Barack Obama , în fața căruia a pierdut nominalizarea democraților în 2008, cât și a lui Donald Trump, care a învins-o în scrutinul prezidențial din noiembrie 2016.

Posibilitatea ca Hillary Clinton să participe , alături de alți 19 candidați democrați, la cursa pentru desemnarea candidatului democrat la Președinția Statelor Unite, este privită cu optimism dar și îndoială de către democrați dar și de către analiștii americani. Părerile sunt împărțite, unii considerând că șansele lui Hillary Clinton de a deveni președintele Statelor Unite sunt mari în timp de alții cred că nu va reuși să îl învingă pe republicanul Donald Trump.

Speculațiile despre candidatură, intensificate în ultimele zile

Mass media a acreditat posibilitatea ca Hillary Clinton să candideze după ce fostul secretar de stat a avut un program foarte încărcat în ultima săptămâna, având apariții în emisiuni . Hillary Clinton vrea să își promoveze noua sa carte, scrisă împreuna cu fiica ei, Chelsea, intitulată,, The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience” .Un alt motiv al posibilei candidaturi îl reprezintă declarațiile lui Hillary Clinton făcute în interviul acordat pentru CBS Sunday Morning, în care a precizat că lucrurile care s-au întâmplat în timpul campaniei din 2016 nu se vor mai repeta. „Uitați, au fost multe lucruri amuzante care s-au întâmplat în timpul alegerilor mele, care nu se vor mai repeta. Și sper că atât publicul, cât și presa să înțeleagă modul în care Trump joacă acest joc.”, a spus Hillary Clinton. În cadrul aceluiași interviu, Clinton l-a numit pe Trump, un „președinte nelegitim” și l-a acuzat că a câștigat scrutinul folosind eliminarea unor liste de votanți.

„Cred că (Trump) a înțeles că multe dintre diferitele tactici pe care ei le-au folosit – de la suprimarea alegătorilor și eliminarea listelor de votanți până la hacking și difuzarea de povești false -, cred că el știe că acestea au fost doar o mulțime de motive diferite pentru care alegerile s-au terminat așa cum s-au terminat,” a afirmat Clinton.

Un alt motiv care stă la baza unei posibile candidaturi al lui Hillary Clinton este că în plin scandal Ukrainegate, aceasta și-a arătat susținerea pentru declanșarea procedurii de demitere a președintelui Trump , considerănd că republicanii încearcă să răspândească „falsuri” despre Joe Biden.

Fostul vicepreședinte al Americii, Joe Biden, a fost acuzat de Trump că a intervenit pe lânga autoritățile de la Kiev pentru schimbarea procurorului care ancheta afacerile fiului său, Hunter Biden, în Ucraina. Clinton a explicat, într-un mesaj postat pe Twitter, de ce susține demiterea lui Trump , spunând că acesta „ne-a trădat țara” și „este un pericol clar și prezent pentru lucrurile care ne mențin puternici și liberi.”

Atacuri furibunde la adresa lui Trump

Clinton și-a intensificat criticile la adresa lui Trump, ceea ce a condus la ideea că își pregătește o nouă candidatură pentru alegerile prezidențiale.Clinton a sugerat că Trump a implementat metode ilegale în anul 2016 pentru a modifica adevăratul verdict al alegătorilor, afirmând: „Nu-mi pasă pentru cine sunteți în alegerile primare democrate sau dacă sunteți republican, atunci când președintele Statelor Unite, care a depus jurământul pentru a proteja și apăra Constituția, își folosește poziția pentru a presă un guvern străîn pentru propriile sale obiective politice, cred că acest lucru este foarte mult ceea ce Fondatorii au gândit când au vorbit despre crime și delicte grave.” Analiștii americani cred că șansele lui Hillary Clinton de a intra în cursă și a obține nominalizarea Partidului Democrat au crescut după ce Joe Biden are șanse din ce în ce mai mici de a fi nominalizat din cauza scandalului de corupție din Ucraina, iar senatoarea Elizabeth Warren este acum pe primul loc în mai multe sondaje de opinie. Senatoarea de Massachussetts nu este însă susținută de marii donatori democrați de pe Wall Street care sunt îngrijorati de planurile ei împotriva băncilor și corporațiilor mari, precum și de „taxa pe bogăție” pe care ea o pregătește.

Chiar Hillary Clinton a alimentat speculațiile potrivit cărora și-ar putea anunța candidatura, după ce, într-un e-mail către susținători, ea a scris recent: „Aș dori să aud ce gândești.”

Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite spune că în ultima perioadă a vorbit cu americanii despre probleme cheie, inclusiv reforma imigrației și alegerea democraților „la toate nivelurile” în 2020.

Părerea analiștilor

O posibilă candidatura a lui Hillary Clinton la cursa pentru prezidențiale este văzută diferit de analiștii americani.Dacă unii, care nu sunt foarte mulți, cred că participarea ei ar putea invigora baza electorală a democraților, alții consideră că sanselePartidului Democrat de a-l învinge pe Donald Trump astfel ar fi nule.Comentatorii cred că Hillary Clinton nu a trecut peste șocul pierderii scrutinului din urmă cu trei ani, timp ce alții cred că există un context favorabil pentru candidatura ei, deoarece Joe Biden ar fi prea bătrân pentru a putea candida în fața lui Trump.

” Wall Street îi urăște la fel de mult pe amândoi, la fel de tare cât ei urăsc Wall Streetul. În schimb, Hillary provine din așa-numită aripă New Democrat a partidului liberal. Wall Street o iubește la fel de mult cum ea iubește Wall Streetul, iar fondurile uriașe care o așteaptă nu sunt de neglijat. De aceea comentatorii cred că, dacă va întră în cursa, Clinton ar putea argumenta că acum, mai mult decât oricând, democrații au nevoie de ea pentru a recâștiga ceea ce, susțin ei, li s-a furat în 2016.” spun analiștii.

Cei care cred că ideea unei candidaturi a lui Hillary Clinton este una proastă, afirmă că eventuala ei intrare în cursă îi va împărți și mai mult pe democrați, formațiunea liberală trecând printr- o perioada delicată, în care conducerea moderată trebuie să facă față presiunilor tot mai mari venite din partea radicalilor și a extremei stânga.

Trump ar prefera să se confrunte din nou cu Hillary Clinton, un candidat pe care îl cunoaște foarte bine , analiștii considerând că baza electorală republicană s-ar bucura, de asemenea, de oportunitatea că Trump să lupte împotriva lui Clinton și să reînvie scandarile de „Lock her up!” care au marcat campania electorală trecută. De aceea comentatorii spun că, dintre toți candidații democrați, Clinton ar fi cea pe care Trump ar alege-o pentru confruntarea directă.

