Lovitură cruntă pentru biserici! Vor pierde un puhoi de bani. Ministerul Finanțelor analizează opțiunile

Informația a fost prezentată de ministrul Adrian Câciu care a explicat că în acest moment toate variantele de impozitare sunt în analiză. El a precizat că o astfel de măsură, care are în vedere impunerea de impozite pentru biserici, este asumată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul Finanțelor susține că impozitarea bisericilor este luată în considerare între sursele de suplimentare a veniturilor la bugetul statului. El a răspuns unei întrebări, legat de posibilitatea impozitării bisericilor, într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3. Adrian Câciu a evitat să dea un răspuns concret, precizând că este un subiect aflat în analiză.

„Nu vreau să comentez în momentul ăsta. Haideți să vedem cu ce analiză să abordăm toate situațiile. Nu dau un răspuns în momentul acesta, pentru că trebuie să ne uităm în primul rând să vedem fiecare sector cum este, în primul rând, statuat de către legi. (…) Nu am spus că exclud, nu am spus nimic. Am spus că ne uităm peste tot, dar nu doar de a găsi taxe, nu de a aduce bani. E vorba de a ne încadra în obiectivul din PNRR și de a face această reformă fiscală, ajustările care sunt necesare, mai ales cu economia informală”, a declarat Adrian Câciu.

Zilele acestea ministrul Finanțelor Publice a mai lansat, pe scena publică, un subiect controversat. Este vorba despre supra-impozitarea persoanelor fizice care dețin mai mult de două proprietăți imobiliare sau două autoturisme.

O măsură care stârnește controverse

Măsura a fost contestată de șeful PNL, Florin Cîțu, dar a fost apreiciată de Marcel Ciolacu, președintele PSD. Florin Cîţu a declarat că astfel de propuneri îi amintesc de communism. El a precizat că oamenii care au succes nu trebuie penalizaţi.

„Mi se pare aberantă o astfel de declaraţie – am auzit o maşină, o familie, m-am adus aminte de comunism. Nu ne vom întoarce în comunism atât timp cât Partidul Naţional Liberal este în acest compromis la guvernare”, a declarat Florin Cîțu la TVR.

În schimb, Marcel Ciolacu a apreciat inițiativa ministrului Finanțelor Publice, caracterizând-o drept specific social-democrată.

„Este o abordare social-democrată şi vreau să vă spun că există în toată Europa. La taxarea directă a proprietăţilor, avem cel mai mic coeficient în crearea PIB-ului, mi se pare că 2%, faţă de o medie europeană de 4,6%. Deci este normal, că te uiţi, niciodată cifrele nu mint. Te uiţi la statistici şi vezi unde este domeniul şi zona pe care trebuie să o acoperi, astfel încât să intri în trendul european. Nu putem trăi în Europa cu alte reguli”, a spus Ciolacu.