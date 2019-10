Voluntarii de la ”Protejați copiii” se folosesc de propriile trupuri ca de niște scuturi, formând un zid între protestatari și polițiști, în încercarea de a media conflictul.

„Când vedem o situație nedreaptă, în calitate de creștini, trebuie să ieșim pe stradă și să protejăm copiii”.

Liderul lor, Păstorul Roy Chan, a declarat, într-un material realizat de BBC, că, în calitate de creștin, în asta constă ajutorul lui pentru societate, asta este ceea ce el face pentru Dumnezeu.

„Voluntarii noștri se trag din mai multe pături sociale și nu sunt toți creștini. Se adună mame, tați, bătrâni și tineri ca să facă ceva împreună”, a spus Roy Chan.

Poartă veste galbene, iar pe dedesubtul lor altele de protecție. Unul dintre ei are 83 de ani și susține că nu are cum să-ți fie frică, dacă asiști la așa ceva. O altă femeie a adăugat că vârsta fragedă a puștilor care ies pe străzi o determină și pe ea să iasă, ca să-i protejeze. „Chiar dacă îmi este frică, am decis să mă implic!”.

„Facem un lanț uman și încercăm să oprim poliția să avanseze. Asta înseamnă autosacrificiu. Loviți-ne pe noi, dar nu dați în copii! Avem un singur principiu: nu vrem ca oamenii din Hong Kong să bată alți oameni din Hong Kong. Și polițiștii sunt din Hong Kong, și părinții”; a declarat unul dintre voluntari.

Te-ar putea interesa și: