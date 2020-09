Ultimul carea a anunțat că este infectat cu noul coronavirus este preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Călin Dobra, care este şi candidatul PSD pentru un nou mandat în această funcţie.

Dobra a precizat că s-a testat deoarece a intrat în contact cu o persoană infectată, iar în prezent nu are niciunul dintre simptomele clasice ale infecţiei.

„Sunt pozitiv. Aşa mă ştiţi cu toţii, un om pozitiv, din toate punctele de vedere. Ironia face să nu scap, însă, nici de un test pozitiv, pentru depistarea COVID-19. Am purtat mască, mi-am dezinfectat mâinile, am păstrat distanţa, dar undeva, ceva s-a întâmplat. Momentan, nu am niciunul dintre simptomele clasice ale infecţiei şi m-am testat pentru că am intrat în contact cu o persoană la care boala a fost confirmată. Rămân pozitiv. Acum, lupt cu mine, să rămân puternic şi să ies cu bine şi din această încercare nedorită”, a scris Călin Dobra, vineri seara, într-o postare pe facebook.

Pandemia în România

Până pe 25 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 119.683 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

96.158 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.629 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 600 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până ieri, 4.633 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 24.09.2020 (10:00) – 25.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 42 de decese (25 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 decese la categoria 50-59 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 14 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 decese la categoria de peste 80 de ani.

41 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.245. Dintre acestea, 508 sunt internate la ATI.