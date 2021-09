Loredana Groza, prima reacție după a fost luată cu ambulanța: „Corpul mai cedează câteodată”

Loredana Groza a postat un mesaj, pe reţelele de socializare, în care explică motivul pentru care a fost nevoită să cheme ambulanța duminica trecută.

„Dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția ca are nevoie de o pauza. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to y’all!”, a scris artista pe Facebook şi Instagram.