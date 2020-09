O celebră artistă din România, pusă la zid de fani. Este vorba de Loredana Groza, care a fost criticată dur pentru faptul că a făcut prea multe operații estetice în ultimele luni. Vedeta este în vârstă de 50 de ani. Pentru a părea mai tânără, Loredana a apelat la intervenția specialiștilor. Aceștia au reușit să o facă să arate senzațional, artista arătând mult mai tânără față de vârsta reală.

Ce operații estetice și-a făcut Loredana

Loredana Groza și-a făcut o mulțime de intervenții la nivelul feței, potrivit unor surse apropiate acesteia. Vedeta nu mai are niciun rid pe față, chiar dacă a împlinit totuși vârsta de 50 de ani. Fața are pomeții ridicați, nu are cearcăne iar buzele sunt mai mari și cărnoase.

De-a lungul vremii s-a vorbit despre Loredana Groza că și-ar fi efectuat și lifting facial. Aceasta a fost o intervenție pe care a făcut-o în afara multor injecții sau proceduri estetice.

Zeiță la 50 de ani

Loredana, alintată de apropiați Lori, nu își arată vârsta nici lacorp și nici la față. Ea are o siluetă de invidiat pe care a reușit să o păstreze cu ajutorul exercițiilor fizice, a sportului și a unei alimentații sănătoase. Dacă unii admiratori au apreciatt noua ei schimbare, alții au crititcat-o dur, reproșându-i că a exagerat.

“Unde este Loredana cea adevărată?”

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare, stârnind controverse.

“WoW! Arăți foarte tânără, parcă ai 20 de ani”, “Lori!!! Ai întinerit, ești foarte frumoasă”, “Superbă”, “Gurița ta dulce! Te iubesc”, au scris unii din admiratorii care apreciază de noul ei look.

“Unde este Loredana cea adevărată?

Cred că e prea mult, fiecare vârstă are frumusețea ei”, i-a reproșat un internaut.

“O inimă de 16 ani, nu neg, un artist complet, dar și niște plasticieni buuuni!”, a criticat-o un alt fan!

“Te rog să te uiți și în buletin, că ai o fată destul de mare”, i-a mai scris și un alt admirator, pe contul ei de socializare.

“Când (…) nu prea are ce face, postează zilnic. Sau,mai bine zis, se pozează nonstop. Și arată că o damă de lux”, este alt mesaj lăsat pe pagină vedetei, potrivit ciao.ro.