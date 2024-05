Laburistul Sadiq Khan, a treia oară primar al Londrei

Londra a votat pentru primarul laburist Sadiq Khan, care a obținut cel de-al treilea mandat. Este o premieră în istoria alegerilor pentru primăria capitalei britanice.

Sadiq Khan este primul primar musulman al Londrei. El și-a câștigat mandatul cu 1.088.000 de voturi, faţă de 813.000 cât a înregistrat adversara sa, Susana Hall.

Primarul laburist Sadiq Khan a fost reales la alegerile locale care au avut loc joi în Anglia. El a devenit primul edil care a obținut al treilea mandat la Londra. Anunțul a fost făcut de mass-media locală, după numărarea tuturor voturilor, relatează AFP şi EFE.

În vârstă de 53 de ani, Sadiq Khan este fiul unor imigranţi pakistanezi. Totodată, el a devenit primul primar musulman al Londrei. Iar acum, la alegerile din 2024, a obţinut 1.088.000 de voturi, faţă de 813.000 cât a înregistrat candidata conservatoare Susana Hall.

Sadiq Khan conduce capitala britanică din 2016. Primarul laburist i-a succedat lui Boris Johnson care a avut două mandate succesive de primar la Londra. Ulterior, Johnson a devenit premier al Marii Britanii.

Laburiştii au reușit mai multe rezultate bune, la alegerile locale de joi. Iar acest lucru dă un semnal clar înaintea alegerilor naţionale din acest an. Astfel, votul popular l-ar putea aduce la putere pe liderul laburist Keir Starmer. Acesta conduce în sondaje, iar dacă estimările se vor adeveri va pune capăt celor 14 ani de guvernare conservatoare.

— The Labour Party (@UKLabour) May 3, 2024

Congratulations to @ChrisPWebb , the new Labour MP for Blackpool South. pic.twitter.com/iXHxG7yEev

Labour GAIN from the Conservatives 🌹

Alegătorii au votat joi pentru mai bine de 2.000 de mandate în consiliile locale din Anglia şi pentru câteva fotolii importante de primari. Cel mai important dintre acestea a fost în capitala Londra.

Partidul Laburist britanic, de opoziţie, a câştigat vineri un mandat parlamentar în nordul Angliei. Blackpool South a fost singurul colegiu parlamentar pus în joc. Actualul deputat conservator, ales în 2019, a demisionat din cauza unui scandal de lobby. Candidatul laburist Chris Webb a câştigat alegerile cu 10.825 de voturi. Contracandidatul conservator s-a clasat pe locul al doilea, cu doar 3.218 voturi.

A fost o pierdere grea pentru conservatorii aflați la guvernare. Estimările arată că va urma o perioadă grea pentru partidul condus de premierul conservator Rishi Sunak, informează Reuters.

Laburiștii s-au impus la Londra, dar sunt așteptate și alte rezultate foarte bune. Primele 500 de rezultate din cele peste 2.600 de consilii locale au arătat că laburiştii au înregistrat câştiguri în detrimentul conservatorilor. Deşi alegerile locale nu reflectă întotdeauna modul în care oamenii vor vota la alegerile naționale, o înfrângere grea ar putea declanşa o mişcare de revoltă în partid faţă de leadership-ul lui Sunak.

Today you get to choose who runs your local services.

The facts are clear, @Conservatives keep council tax low and deliver better local services.

Vote Conservative today to deliver a brighter future for your area. pic.twitter.com/pJN7PZaOki

— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 2, 2024