Locurile care nu pot fi ratate de niciun turist. Topul celor mai faimoase crame din Republica Moldova

Republica Moldova este cunoscută drept un ambasador al vinului de calitate și se află printre primele 20 de țări producătoare de vinuri. De la nord la sud, producătorii se remarcă prin băuturi alese, cu tradiții de sute de ani. Un rol important în dezvoltarea ramurii îl au vinăriile. Acestea timp de zeci de ani s-au remarcat prin produse de calitate recunoscute și medaliate la nivel internațional.

Țara își promovează vinurile la concursurile internaționale, târguri sau vernisaje de vinuri. Un nou trend al industriei este turismul vitivinicol, care surprinde prin ospitalitatea sa, bucate alese și posibilitatea de a merge la podgoriile.

Cele mai atractive crame din Republica Moldova

Conacul familiei Mimi, după reconstrucție denumit și Castelul Mimi, este un monument de arhitectură de importanță națională din localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. Vinăria a fost fondată în anul 1893, de către unul dintre cei mai prolifici vinificatori ai secolului XX – Constantin Mimi.

Podgoriile Castel Mimi sunt situate în regiunea Codru. Acestea se întind pe versanții dealurilor Speia, aproape de râul Nistru. Viile Mimi au de la 5 ani, precum Viorica, până la 20 sau 30 de ani. Acestea sunt situate pe o suprafață de 170 de hectare. Totuși, o cantitate suplimentară este obținută de la producătorii de struguri locali, ceea ce înseamnă că se recoltează struguri de pe aproximativ 400 de hectare anual. Astfel, istoria și excelența în vinuri și turism a plasat Castel Mimi în top 15 cele mai frumoase vinării din lume.

De asemenea, crama din localitatea Bulboaca este considerată una dintre cele mai moderne din Republica Moldova. Aceasta dispune de echipament de ultimă generație. Vinăria deține cel mai mare parc de butoaie din țară, având actualmente în jur de 1000 de baricuri, preponderent din stejar francez, care sunt folosite în procesul de maturare. Calitatea vinurilor este adesea apreciată la cele mai importante concursuri internaționale, precum Mundus Vini, Mondial du Bruxelles, Berliner, Asia & Portugal Wine Trophies, etc.

În iunie 2023, Castel Mimi a găzduit Summitul Comunității Politice Europene, cel mai mare eveniment de politică externă din istoria țării. Acesta a reunit 50 de președinți, prim-miniștri și înalți oficiali europeni.

Chateau Purcari

Chateau Purcari este singura vinărie din Republica Moldova unde se servește vinul preferat al familiilor regale. Istoria vinăriei a început în secolul XVIII-lea pe podgoriile din proprietatea Mănăstirii Afon-Zograf. Din 1878, de când a obținut prima medalie de aur la degustarea în orb în cadrul Expoziției Mondiale de la Paris, Negru de Purcari e cartea de vizită a țării.

Purcari numără aproape 200 de ani și e situat la aceeași latitudine precum celebra zonă franceză Burgundia − patria celor mai prețioase vinuri. De asemenea, Purcari a devenit prima gospodărie vinicolă din Basarabia. Aici până și azi e viu ecosistemul în care nu s-a intervenit niciodată prin tehnologii moderne. Vinul care se servește la Purcari are temperatura ideală de păstrare, la fel ca secole în urmă.

De asemenea, vinăria dispune de un restaurant modern și un hotel cu 10 camere de lux. Tot aici, pe teritoriul Château-lui e și linia de producere. Vinurile cu o vastă istorie au fost desemnate cu medalii de aur și platină la cele mai prestigioase concursuri din lume. Băuturile sunt exportate în 35 de țări ale lumii. De asemenea, acestea sunt incluse în topurile celor mai bune vinuri, conform utilizatorilor Vivino.

Vinăria Cricova

Cricova este un Complex Subteran unic, care s-a remarcat în întreaga lume prin labirinturile sale imense şi vinurile excelente. Originea acestei locații impresionante se situează în anul 1952. Combinatul de vinuri Cricova s-a afirmat printr-o tendință de inovație continuă. În prezent, întreprinderea utilizează cele mai sofisticate tehnologii din lume în domeniul vinificației. Aceasta posedă arta de a produce cele mai diverse tipuri de vinuri și satisface cele mai rafinate gusturi și cerințe ale pieței. Cricova este un brand valoros pentru Republica Moldova, fiind cunoscut departe peste hotarele ei.

Situată la o adâncime de 60 de metri, sub atenta supraveghere a vinificatorilor, aceasta servește drept depozit și spațiu de maturare pentru cele mai excelente vinuri. Beciurile Cricova găzduiesc o excepțională colecție de vinuri, cunoscută sub numele de Oenoteca. Aceasta își are rădăcinile în anul 1954. Colecția impresionantă numără aproximativ 1,3 milioane de sticle de vin. Aceste exemplare remarcabile au fost adunate de-a lungul anilor din diverse colțuri ale lumii, reprezentând astfel un tezaur prețios atât pentru combinatul vinicol, cât și pentru țară.

Complexul Subteran se distinge prin unicitatea sa, fiind alcătuit din cinci săli mari. Aceste săli reprezintă veritabile opere de artă, decorate cu vitralii, tapiserii și sculpturi în lemn, create cu pricepere de către cei mai talentați meșteri populari din țară. De asemenea, orașul subteran adăpostește un muzeu în care au fost adunate exponate inedite din diverse epoci, oferind o detaliată prezentare a istoriei vinificației.

Potrivit statisticilor, Republica Moldova se află printre primele 20 de țări producătoare de vinuri. Industria vitivinicolă reprezintă una dintre ramurile-cheie ale economiei. Vinurile moldovenești sunt importate de peste 70 de țări din diferite colțuri ale lumii.