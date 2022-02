Locuri de muncă cu salarii de până la sute de mii de dolari. Da, se poate! Schimbarea anului

Pandemia de Covid-19 i-a făcut pe oameni să reevalueze rolul muncii în viața lor. Lucrătorii sunt epuizați și caută beneficii, precum un drum mai scurt până la locul de muncă, salarii mai mari și un echilibru între viața profesională și viața privată. Dacă petrec opt ore pe zi la serviciu, nu vor să fie nefericiți și stresați. Unii lucrători, sugerează unele sondaje, chiar s-au săturat de modul în care angajatorul lor i-a tratat în timpul pandemiei și i-au spus șefului lor că preferă să renunțe la job.

„Salariile nu țin pasul cu inflația, așa că singura modalitate prin care majoritatea angajaților își pot crește salariile este fie să găsească un nou loc de muncă, fie să pună presiune asupra angajatorului”, spune Scott Brown, economist șef la Raymond James. Site-ul de job-uri Glassdoor și-a lansat cele mai bune 50 de locuri de muncă din Statele Unite ale Americii pentru 2022.

Încă o dată, lucrătorii din tehnologie au ieșit pe primul loc. Arhitecții Enterprise au fost numărul 1 pe lista Glassdoor. Ei au un salariu de bază de 144.997 de dolari pe an, 14.021 locuri de muncă deschise și un rating de satisfacție de 4,1 din 5,0, potrivit raportului. Ei lucrează în departamentul IT al unei companii, proiectând hardware, software și aplicații de rețea și lucrează cu managementul pentru a ajuta companiile să își atingă și să-și mențină strategia digitală.

„În ultimul an, locurile de muncă au crescut și nivelurile record de fluctuație a lucrătorilor au schimbat echilibrul de putere către muncitor, cu o gamă largă de angajați și solicitanți de locuri de muncă perfecționând un echilibru mai bun între viața profesională și viața privată”, a spus Glassdoor în raport. Scorul postului este determinat prin cântărirea a trei factori: potențialul de câștig, evaluarea generală a satisfacției în muncă și numărul de locuri de muncă disponibile.

Cele mai bune locuri de muncă din 2021

Următorul pe lista Glassdoor a fost inginerul full stack (101.794 de dolari pe an) care dezvoltă site-uri web sau aplicații, urmat de cercetătorul de date (120.000 de dolari pe an) care colectează și analizează date. Primele 10 locuri de muncă au fost în domeniul IT, dar câteva locuri de muncă non-tehnologice au ajuns pentru prima dată în topul celor 50 de locuri de muncă. În timp ce milioane de oameni se luptă să facă față pandemiei de Covid-19, psihiatrii (nr. 22), psihologii (nr. 34) au făcut această listă.

Locuri de muncă în resurse umane, cum ar fi managerul HR (nr. 13), recrutor corporativ (nr. 17) și partener de afaceri HR (nr. 39) s-au clasat, de asemenea, printre „cele mai bune locuri de muncă”. „Locuri de muncă care oferă munca de acasă ca beneficiu oferă celor care caută un loc de muncă oportunități mai mari și elimină bariere precum cerințele de locație, costurile de navetă și ușurează obligațiile de îngrijire a copiilor”, a adăugat raportul Glassdoor.

Arhitectul bazei de date, dezvoltatorul forței de vânzări, inginerul, managerul de marketing de produs și arhitectul de întreprindere au primit cele mai multe rapoarte de beneficii pentru lucrul de acasă (o rată de 90% sau peste). Pentru ca un loc de muncă să fie luat în considerare, acesta trebuie să primească cel puțin 100 de rapoarte de salariu și cel puțin 100 de evaluări de satisfacție a locului de muncă împărtășite de angajații din SUA în ultimul an. Un titlu de post trebuie să aibă cel puțin 2.000 de locuri de muncă disponibile începând cu 12 decembrie 2021.

Angajații și personalul lor realizează că productivitatea și munca la distanță nu se exclud reciproc. Americanii doresc să lucreze de acasă în medie 2,5 zile pe săptămână, potrivit unui sondaj Harvard Business Review din 2021, efectuat pe 5.000 de americani. „Datele sondajului nostru arată că persoanele de culoare și femeile cu studii superioare cu copii mici acordă o importanță deosebită capacității de a lucra de acasă o parte a săptămânii”, potrivit unei analize a Harvard Business Review, conform Market Watch.