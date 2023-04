Locul din România în care trebuie să ajungi măcar o dată în viață. E rupt din Rai

În județul Mehedinți există un pod unic în lume, denumit Podul lui Dumnezeu, care merită văzut măcar o dată în viață. Podul a fost creat în urma prăbușirii peretelui superior al Peșterii din apropierea localității Ponoarele. Legendele care înconjoară acest loc sunt fascinante, cea mai cunoscută dintre ele povestind că Dracul locuia în această peșteră.

Podul din Nordul Mehedințiului este unul dintre cele trei poduri naturale de mari dimensiuni din lume, măsurând impresionanta lungime de 30 de metri și o lățime de 22 de metri, cu o deschidere de nouă metri. Acest loc deosebit de frumos este unul dintre cele mai cunoscute puncte de atracție turistică ale orașului.

Legendele care au fost atribuite Podului lui Dumnezeu

Podul este al doilea ca mărime din lume, după Franța. Podul lui Dumnezeu este unic prin faptul că este singurul pod natural din lume pe care se poate circula. Deși a apărut prin prăbușirea tavanului unei peșteri, localnicii îi atribuie creația divină, considerându-l un miracol natural.

În legendele care evocă Podul lui Dumnezeu, Aghiuţă şi Creator sunt personajele principale ale celei mai frumoase poveşti. Conform legendei populare, Aghiuţă îşi găsise adăpost în peştera Ponoare. „Sătui de răutăţile lui Scaraoţchi care nu pierdea nici un prilej să îi facă să sufere, oamenii locului au apelat la Dumnezeu. „I-au cerut să-l alunge pe drac, iar Creatorul le-a făcut pe plac. Cu o singură lovitură de pumn a dărâmat tavanul peşterii peste Necurat.

Dar cum dracu’ tot drac rămâne, indiferent cine-i pune beţe în roate, Michiduţă a scăpat, reuşind să se strecoare prin cea de a doua ieşire a peşterii. Ei, şi dacă tot a ieşit teafăr din capcana întinsă de Dumnezeu, s-a gândit să se răzbune pe cei care au cerut alungarea lui. A zgâriat toate pietrele din partea cealaltă a versantului şi a format două câmpuri de lapiezuri: Câmpul Afroditei şi Câmpul Cleopatrei”, povesteşte Dumitru Borloveanu, fost profesor de limba română în Ponoare.

Altă legendă spune că podul ar fi fost construit de Dumnezeu pentru ca Sfântul Nicodin să treacă spre Tismana după ce oamenii l-au alungat din comună, loc unde a vrut să construiască o mănăstire. Se mai spune şi că Podul ar fi fost construit de însuşi Hercule, sau de Iovan Iorgovan, erou de basm, pentru a putea prinde Hidra.

Cele mai frumoase obiective turistice din zonă

Potențialul turistic al Ponoarelor este impresionant. Din anul 2004, zona, cu monumentele sale naturale și istorice, a fost inclusă în aria Geoparcului Platoul Mehedinți. În plus, lângă Podul lui Dumnezeu, se găsesc două lacuri mai puțin obișnuite, Zătonul Mare și Zătonul Mic, care comunică prin căi subterane cu sistemul carstic.

În vecinătatea imediată a Podului lui Dumnezeu se găsește Peștera de la Pod, cunoscută și sub numele de Peștera Ponoarele. Această peșteră impresionantă are o lungime de 734 de metri și reprezintă primul drenaj al apelor dintre Zăton și subsolul ciuruit de galerii.

În zonă se află și Biserica de sub Stei. Denumirea oficială este Biserica Sfântul Mucenic Pantelimon şi Sfântul Ierarh Nicolae. Dar, după amplasarea ei, este cunoscută sub numele de Bisericuţa de sub Stei, datorită faptului că se află chiar sub Steiul Ponorii. Biserica are aspectul unei căsuţe de lemn cu pridvor susţinut de patru stâlpi care s-au aplecat parcă sub povara vremii.