Artista care a invins infertilitatea după ce s-a apropiat de Dumnezeu. Cum s-a întâmplat miracolul

Georgiana Soare este artista care s-a apucat să picteze icoane de mai bine de 10 ani și a învins infertilitatea. Ea a luat această decizie după ce a fost la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași și după ce a simțit o chemare.

„Am simțit o chemare, iar când am ajuns acolo, la Cuvioasa, am simțit că am întâmpinat-o sau că m-a întâmpinat, nu știu, ca pe o prietenă. Eu am simțit-o ca pe o prietenă. În momentul în care mi-am așezat mâna pe mâna ei, era caldă ca de om. Deci îți chiar îți dă acest sentiment, că este vie”, spune Georgiana Soare.

După această întâmplare, tânăra s-a apucat să picteze icoane și să se roage mai mult pentru a avea un copil.

„Prima icoană a fost cu Mântuitorul Isus Hristos. Simt că D-zeu lucrează prin mine, deci cu adevărat el lucrează prin noi. Intrând în această biserică, mi-am îndreptat ochii către icoane și m-am rugat pentru ce aveam eu atunci pe suflet”, spune Cristina.

A învins infertilitatea

În urmă cu câțiva ani, Georgiana a aflat că este infertilă, iar preoții i-au recomandat să se apuce de pictat icoane și să se apropie de Dumnezeu. Tânăra consideră că Maica Domnului a ajutat-o să rămână însărcinată.

„Eu m-am reîntors la biserică după câteva zile ca să-i las părintelui un acatist și stând la coadă pentru a lăsa acatistul, părintele a ieșit din altar și mi-a zis Georgiana, în momentul în care vei începe această lucrare, vei rămâne însărcinată, acum mi-a zis Maica Domnului în altar. Deci ăsta este mesajul de la Maica Domnului pentru tine.

Chiar atunci s-a confirmat și faptul că eram însărcinată. Eram însărcinată de câteva zile”, a mai spus tânăra.

Georgiana are acum două fetițe, dar nu a renunțat la dragostea pentru pictură și la activitatea din biserici.

„Acum lucrez la Sfânta Curioasă Teodora de la Sihla. Şi-a trăit mai degrabă viața în pustnicie, în binecuvântata pustnicie, așa cum și ei îi plăcea să spună. În momentul în care ai ochii sufletești deschiși, nu mai ești chiar așa de înrădăcinat în aceste griji lumești și mai ridici puțin capul și te uiți spre cer, dar te uiți mai degrabă adânc în inima ta, pentru că acolo este D-zeu”, a mai spus Georgiana pentru A3.