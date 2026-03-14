Locul către care se reorientează pensionarii. Chiria este un chilipir, iar peisajul este de vis

Un pensionar spaniol a decis să își refacă viața într-o altă țară după ce a trecut printr-o tragedie personală. După moartea soției sale, bărbatul a ales să părăsească Spania și să se stabilească în Thailanda, unde spune că reușește să trăiască mult mai relaxat din pensia pe care o primește, potrivit antena3.com.

Schimbarea a venit după o perioadă dificilă. Soția sa a murit de cancer, iar evenimentul i-a modificat complet planurile pentru viitor. După o etapă de doliu și reflecție, pensionarul a decis că este momentul să înceapă un nou capitol al vieții într-un loc diferit. Înainte de a se muta, Rafa analizase mai multe variante pentru perioada pensionării. Una dintre opțiuni era să rămână în Spania, dar să se stabilească într-o zonă mai accesibilă din punct de vedere financiar, precum Galicia, în nordul țării.

În acea perioadă însă, viața i-a adus o schimbare majoră. În timp ce își făcea planuri pentru anii de după pensionare, soția lui s-a stins din viață. După această pierdere, a început să se gândească serios la posibilitatea de a începe o viață complet diferită într-o altă țară.

Ulterior, a cunoscut pe internet o femeie din Thailanda. Cei doi au vorbit timp de mai bine de un an, iar relația lor s-a dezvoltat treptat. În discuțiile lor, femeia i-a explicat că pensia lui, de 1.136 de euro pe lună, ar fi suficientă pentru a trăi confortabil în Thailanda. Convins de această perspectivă, Rafa a decis să facă pasul și să se mute acolo.

După mutare, pensionarul a descoperit că nivelul cheltuielilor zilnice este mult mai scăzut decât în Spania. Costurile pentru locuință sunt reduse, iar viața de zi cu zi este considerabil mai ieftină.

În prezent, Rafa plătește aproximativ 100 de euro pe lună pentru chirie. Cheltuielile pentru mâncare sunt, de asemenea, mici: el și partenera lui folosesc în jur de 4 euro pe zi pentru alimente, adică aproximativ 2 euro pentru fiecare persoană.

Datorită acestor costuri reduse, pensionarul spune că reușește să economisească în fiecare lună o parte din pensie, lucru care i-ar fi fost mult mai dificil dacă ar fi rămas în Spania.

Viața în Thailanda implică și câteva obligații administrative. Pensionarul trebuie să se prezinte la serviciul de imigrări o dată la trei luni pentru verificările necesare.

Permisul de ședere trebuie reînnoit anual, iar procedura implică un cost de aproximativ 200 de euro. În rest, bărbatul spune că viața sa s-a stabilizat și că s-a adaptat rapid la noul mediu.

Deși este departe de țara natală, Rafa spune că singurul lucru care îi lipsește cu adevărat sunt copiii săi. În rest, se consideră pe deplin adaptat la noua sa viață și a început deja să învețe limba thailandeză, convins că decizia de a se muta i-a oferit o șansă la un nou început.