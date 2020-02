Fostul ministru al Educației, care este nașul de cununie al fiului Sorinei Pintea, afirmă că nu are nicio legătură cu arestarea ex-ministrului PSD al Sănătății.

„Exclus acest lucru, imposibil, niciodată nu am folosit în discuțiile sau faptele mele lucrurile spuse de domnișorul Pintea. Nu mă gândesc să-l dau în judecată pe fiul Sorinei Pintea, mă gândesc la familie”, a reacționat Liviu Pop la acuzele ce i-au fost aduse.

Pop afirmă că este „șocat de cele întâmplate și cum se aruncă acuzații în spațiul public”. Recunoaște că este rudă prin alianță cu băiatul Sorinei Pintea („I-am cununat acum vreo cinci ani de zile”) și spune că a discutat cu fosta lui colegă de guvern chiar vineri. „Am vorbit cu Sorina Pintea ieri dimineață, despre alegeri”, zice Liviu Pop.

În plus, Liviu Pop dezvăluie că a purtat o convorbire chiar cu fiul Sorinei Pintea: „Dimineață am vorbit cu fiul Sorinei. Nu am știut ce urmează. Nu vă pot confirma sau infirma dacă a existat vreo întâlnire cu Sorina Pintea și denunțătorul”.

