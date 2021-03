Liviu Dragnea, apărat de Gigi Becali.

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a găsit susținere exact acolo unde nu se aștepta. La Gigi Becali, patronul FCSB. Latifundiarul din Pipera spune că Liviu Dragnea ar trebui eliberat din închisoare. În opinia sa, acesta nu reprezintă nici un pericol pentru societate și ar trebui elibrat. Fostul preşedinte al PSD se află în închisoare. El execută pedeapsa primită în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Gigi Becali a fost, la rândul său, închis, în urmă cu câțiva ani și cunoaște ce se petrece în închisorile românești. El a avut o ieșire nervoasă după ce a aflat că Liviu Dragnea nu a primit permisii din închisoare.

„De ce nu-i dați drumul lui Dragnea acasă? E stat criminal! Întrebați-l cât a putut să meargă acasă. Dragnea trebuie să vină acasă. Ce pericol e Dragnea? Conform legii, Dragnea trebuie să meargă acasă. La pușcărie trebuie să mergi să te educi, nu să faci pușcărie ca în timpul lui Stalin! Mi-a zis Cristi Borcea că și acum mai are coșmaruri din pușcărie. Eu, abia după un an am avut o zi liberă acasă. Trebuie să ai 30 de zile în regim deschis pe an. Nu uit mizeria asta”, a spus Gigi Becali, conform Pro X.

Fostul lider al PSD, LIviu Dragnea, execute o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare, la Penitenciarul Rahova. El a fost condamnat în Dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, pe 27 mai 2019.

Ca să-și reducă pedeapsa, fostul lider al PSD a lucrat în atelierul mecanic al Penitenciarului. Dreptul la muncă i-a fost retras după ce a acordat un interviu fără să aibă acordul conducerii penitenciarului.

Conducerea instituției a subliniat că nu și-a dat acordul pentru acest interviu, astfel că Liviu Dragnea a fost pedepsit. I-a fost revocat dreptul la muncă și i-a fost suspendat dreptul la pachet pentru mai multe luni. Mai mult, el nu a mai avut dreptul să iasă din celulă decât o oră pe zi.

Liviu Dragnea a cerut să fie eliberat condiționat, în mai multe rânduri, însă, de fiecare dată, cererea a fost respinsă.