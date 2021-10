Liviu Dragnea a arătat cu degetul spre generalul ”negru”. A amenințat cu arestarea unui ministru

Fostul președinte al PSD l-a acuzat pe Florian Coldea de interferență pe față în treburile partidului. Fostul număr 1 din Partidul Social Democra, Liviu Dragnea a dat exemplul fostului ministru Constantin Niță, anchetat de DNA și trimis în judecată și chiar condamnat. UIterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus anularea condamnării fostului ministru PSD.

Dar tot v-au mai spus din partid cate unii ce s-a intamplat, de fapt.

Nu, pentru ca n-am vorbit din partid decat cu foarte putini. Dar un rezultat este: Claudiu Manda e trimis in judecata. Fix cel care a fost presedintele Comisiei SRI.

Si vorbim de tinte: mi-am adus aminte de o speta. Am o datorie foarte morala fata de omul asta, sa-i dau aceasta explicatie, pentru ca n-am avut cand.

La cine va referiti?

Costica Nita. Constantin Nita – fostul ministru. Avusesem o intalnire a Comitetului Executiv, unde in mod informal stabiliseram ca el va fi propunerea pentru Consiliul National al PSD. Asta era undeva prin 2016.

Consiliul National era un guvern in oglinda cu guvernul in functie?

Structura departamentelor de specialitate ale partidului. Care acum oricum nu functioneaza.

In dimineata in care s-a convocat aceasta structura a partidului, l-am chemat pe Constantin Nita sa am o discutie cu el. Trebuia sa coboram la Consiliul National, unde el era singura propunere. Se convenise cu presedintii de organizatii. Era un om cu experienta, un om vechi in partid, un om care stia sa coordoneze, cu experienta guvernamentala… Si i-am spus ca nu-l mai pot pune, pentru ca mi s-a transmis cu o zi inainte de la Florian Coldea si George Maior ca daca il punem acolo, el va fi luat imediat. Adica ridicat. Din pacate, chiar daca nu l-am propus si n-a fost pus presedintele Consiliului National al PSD, s-a si intamplat ulterior: i s-a facut un dosar, a fost condamnat, a facut o perioada inchisoare, dupa care a iesit.

”Era o datorie morală”

Imi amintesc ca a fost condamnat fara nicio proba. Chiar un caz cutremurator.

Da. Era o datorie morala a mea. Si mai am fata de multi altii. In toate iesirile mele, o sa tot spun. Nu pot sa le spun pe toate odata, pentru ca ar insemna sa nu mai vorbim despre nimic la orice intalnire cu presa.

(…)

Cred ca suntem singura tara care avem sefii parchetului anticoruptie, sefii SRI, presedintele medalitati, decorati de alte puteri. Eu nu am vazut asa ceva in alta parte.

Asta da, asta este un subiect! Aceste structuri, aceasta oculta nu face jocuri economice internationale, pentru ca pe ei nu ii baga nimeni in seama. Nu ii baga in seama nici pe Iohannis, nici pe ei. Ei sunt doar niste executanti. Dar pentru faptul ca sunt executanti, slugarnici, obedienti, ei sunt lasati in pace si protejati, deocamdata, sa imparta economia romaneasca intre mafia asta politico-securista. In ceea ce priveste acele decoratii obtinute sau primite de functionari ai statului, sefi de institutii de forta ale statului care trebuie sa aiba doar, pe primul loc, obiectiv interesul Romaniei, interesul natiunii romane, si cand sunt decorati de catre un guvern strain, prin ambasadele respective, atunci iti pui intrebarea: guvernul ala ii da o decoratie domnului Savaliuc ca ii place ce a facut pentru Romania sau ii da o decoratie pentru ca intr-un anumit moment sau o anumita perioada sau permanent interesele guvernului respectiv sunt sprijinite si promovate de acel functionar? Din punctul meu de vedere, asta ar trebui sa fie interzisa prin lege. Sigur ca da: sunt decoratii, distinctii, pe care le-au primit si le vor primi sportivi romani, oameni de cultura romani, chiar si presedintele Romaniei, indiferent cum il cheama, dar cand vorbim de institutii, aici este o problema.

Cum ar fi aratat Romania daca nu erati condamnat abuziv (spun eu si cred ca si altii gandesc la fel) si ramaneati mai departe cu PSD la guvernare?

Daca nu as fi fost condamnat, asta inseamna logic ca programul de guvernare care a determinat o crestere cu 30% a Produsului Intern Brut, o crestere cu peste 30% a bugetului national, crestere de salarii, crestere de pensii, cresterea salariului minim, scaderea taxelor si impozitelor pentru mediul de afaceri, deduceri, pe care astia vor sa le scoata acum, Romania ar fi continuat procesul de crestere a bunastarii romanilor. Asta s-ar fi intamplat! Aceasta minciuna ca in Romania sunt probleme economice din cauza Covidului este crezuta din ce in ce de mai putini oameni, pentru ca au rupt orice fel de restrictie in ceea ce priveste deficitiul bugetar. Si atunci cum ti-ai permis sa nu folosesti din zecile alea de miliarde de euro sa sprijini capitalul romanesc, sa nu mai fie someri, sa sprijini in continuare agricultura? Cat insemna ca si bani in bugetul Romaniei continuarea programului pentru legume? Nimic! Foarte putin! Aici a fost vorba de un plan foarte clar de a distruge tot ce inseamna capacitate de productie romaneasca, pentru ca, din pacate, am avut dreptate cu tot ceea ce spuneam inainte ca se va intampla si nu as vrea sa am din nou dreptate, pentru ca planul care pentru mine este destul de limpede este ca sapte, opt, zece ani de zile sa nu mai exista firme cu capital romanesc in Romania. Din pacate! Avem o singura fereastra de oportunitate sa ne recuperam tara. Si se poate. Inca se mai poate!

PSD a rămas fără fibra națională

Credeti ca prin Alianta pentru Patrie veti reusi sa refaceti ceea ce ati inceput sa construiti si nu ati mai dus la bun sfarsit?

Da, eu am sperante foarte mari. Am spus-o si o spun si acum: nu vreau nicio functie in acest partid. O sa spun ceva cu foarte mare durere. Initial, speranta mea era, dupa ce ies de acolo, sa merg la PSD, un sediu care a fost cumparat datorita mie si lui Mircea Draghici, si sa ii sprijin in continuare cu tot ceea ce stiu. Si s-a dovedit ca ceea ce am spus in campania electorala s-a intamplat in practica – sigur: cu guvernele care impinse de la spate le-au pus in practica si romanii incepusera sa o duca mai bine.

Din pacate, la PSD a disparut fibra nationala. Eu nu vorbesc de componenta nationala, vorbesc de fibra nationala. Si PSD s-a aliniat, ca si celelalte partide, in fata ambasadelor si au spus: „Alegeti-ne pe noi, ca si noi va dam tot ce va dau astia, si dimpotriva: va dam si ceea ce nu cereti!”.

Si, bineinteles, din siajul lui Iohannis. Si atunci, impreuna cu Codrin, i-am spus ca as sprijini cu toata forta, cu toata priceperea mea, cu toata fiinta mea si cu tot riscul asumat pentru aceasta a doua incercare un partid de care sa fiu sigur ca are componenta nationala si care este compus din oameni cu curaj. Si stiti de ce cred in partidul asta care acum s-a nascut si acum creste? Pentru ca in el nu vin oameni lasi. Oricine stie ca daca vine intr-un partid care este sprijinit de mine, va fi amenintat.

Pur si simplu, sunt oameni care au curaj si vin. Si vreau sa va spun ceva: este foarte mare dorinta. Deja nu fac fata grupurile de initiativa din fiecare judet sa ii inscrie. Si mai este ceva foarte important. Cei care intra in acest partid au pentru prima data in Romania sansa de a-si construi partidul ei insisi. Daca toti sunt curajosi, daca toti isi iubesc patria, daca toti vor sa puna umarul la acest proiect (care este de fapt cel mai important proiect national) – si anume: recuperarea Romaniei –, atunci sigur ca vor avea si castig de cauza.