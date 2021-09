O nouă lovitură pentru Dragnea! Singura întrebare: urmează și alții, la fel de grei?

Bogdan Muzgoci lucra de șase ani la Realitatea Plus, post la care devenise realizatorul emisiunii ”Jocuri de putere”. Conform paginademedia.ro, jurnalistul a subliniat că plecarea are legătură cu noua direcție editorială. Din cauza acestui fapt, el a decis să-și prezinte demisia.

„Plecarea de la Realitatea a venit în urma neconcordanţelor dintre noua direcţie editorială a postului şi principiile jurnalistice după care mă ghidez în această profesie. Se pare că am deranjat în demersul meu de a prezenta adevărul şi nu părţi ale sale ori nuanţe.

Munca mea a fost folosită în alte scopuri decât informarea publicului şi s-a încercat denigrarea mea. Am simţit o schimbare şi nu mi s-a părut dreaptă. Ca să fac o glumiţă: am plecat înainte să am ocazia să-i urez şi lui Liviu Dragnea succes în propria emisiune″, a fost reacția lui Bogdan Muzgoci.

Absolvent de Jurnalism, Bogdan Muzgoci a debutat în presă în 2010, ca reporter al televiziunii The Money Channel. Ulterior, el a lucrat pentru Neptun TV, B1 TV și Digi 24. Din martie 2016, s-a mutat la Realitatea. Este interesant de urmărit dacă și alți jurnaliști de la Realitatea Plus vor urma gestul fostului coleg. Mai departe, redăm câteva fragmente din interviul acordat de Dragnea la Realitatea Plus.

De ce s-a dus Dragnea la Realitatea TV

„Am o senzație foarte ciudată. Au trecut mulți ani de când n-am mai fost într-un studio de televiziune. La Rahova nu m-au invitat. Prin intermediul bunului meu prieten Codrin Ștefănescu, prin intermediul contului său de Facebook, am fost întrebat de ce am ales Realitatea. Nu eu am ales Realitatea. În alte părți de unde primisem semnale nu am mai fost contactat din motive pe care nu le cunosc.

În penitenciar a fost ca-n iad. Din păcate, sistemul penitenciar din România este gândit greșit. Societatea greșește în ansamblu pentru că tratează acest subiect atât de superficial. Ceea ce s-a înțeles acolo, în țările străine, și am înțeles și eu… Ei sunt interesați ca aceia care ies de acolo să fie mai puțin tentați să comită o infracțiune.

Ploșnițe, frig și înfometare în pușcărie

În România se dorește să avem o țară ca afară, dar închisorile să fie ca în Evul Mediu. Nu merge așa! Mulți dintre cei care ies din penitenciar sunt tentați să comită infracțiuni mai departe din cauza modului în care au fost tratați acolo. Nu este normal ca omul să fie condamnat la ploșnițe, la frig, la înfometare...

Ceea ce nu se înțelege este că pe termen mediu, nu neapărat lung, se intră și se iese. Cei care ies sunt predispuși în continuare să facă aceste infracțiuni și pentru că nimeni nu stă de vorbă cu ei. Am avut un regim preferențial negativ. În special după ce am avut acea discuție cu tine (n.r. – referire la interviul din iunie 2020). Și am avut-o prin sistemul penitenciar. Totul legal″, a spus Liviu Dragnea în interviul pe care îl puteți citi integral pe evz.ro.