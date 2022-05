LIVE TEXT. A 84-a zi de război. Mariupol, amenințat de holeră! Începe primul proces pentru crime de război. CPI a mobilizat „cea mai mare echipă de anchetă din istorie”

UPDATE 10: Forțele armate ruse au folosit un pluton de vehicule de luptă de sprijin pentru tancuri (BMPT) „Terminator” în timpul unei operațiuni speciale în Ucraina, a declarat o sursă informată pentru RIA Novosti.

„În cadrul unei operațiuni militare speciale în Ucraina, Forțele Armate Ruse au folosit un pluton de BMPT-uri „Terminator”. Împreună cu plutoanele de tancuri de BMPT-uri, acestea sunt implicate în distrugerea prin foc a pozițiilor ucrainene, a vehiculelor blindate și a echipajelor de sisteme de rachete antitanc”, a declarat sursa citată.

BPMT-urile au fost utilizate anterior în operațiunile de luptă din Siria.

UPDATE 9: Armata ucraineană: Oficiali militari ruși de rang înalt uciși de gherilele din Melitopol.

Forțele de ocupație ruse „încearcă să ascundă această situație”, a raportat Administrația militară regională Zaporizhzhia, într-un mesaj publicat pe Telegram.

De asemenea, forțele ruse au intensificat inspecția vehiculelor private în Melitopol, „probabil în căutarea gherilelor”, se arată în mesajul publicat.

UPDATE 8: Curtea Penală Internațională (CPI) a trimis o echipă de 42 de membri în Ucraina pentru a investiga presupusele crime de război comise de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei.

Grupul este format din investigatori, experți criminaliști și personal de sprijin care va lucra cu autoritățile ucrainene.

Aceasta este „cea mai mare desfășurare de acest tip din istoria organizației sale”, relatează AFP.

UPDATE 7: Institutul pentru Studiul Războiului: „Indignare și confuzie” pe rețelele de socializare pro-ruse în legătură cu evacuarea uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol.

În loc să sărbătorească „capitularea completă” de la Mariupol pe care probabil Kremlinul o anticipa, unele canale ruse de pe Telegram și-au exprimat indignarea față de negocieri, a informat Institutul pentru Studiul Războiului.

UPDATE 6: Comandamentul operațional al Ucrainei din sud: Forțele ucrainene au distrus două depozite de muniții rusești în regiunea Herson.

Comandamentul a informat că cele două depozite de muniție erau situate în apropiere de Pyatihatok și Stepanovka, în regiunea Herson, și au fost distruse pe data de 17 mai.

Comandamentul a raportat, de asemenea, că luptele continuă pe linia de contact în regiunile Mykolaiv și Herson, unde trupele rusești încearcă să se impună și continuă să bombardeze pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei cu mortiere și artilerie.

UPDATE 5: ONU: 7.814 victime civile în Ucraina din cauza războiului declanșat de Rusia.

Potrivit agenției ONU pentru drepturile omului, până pe data de 16 mai, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a ucis cel puțin 3.752 de civili și a rănit cel puțin 4.062 de persoane.

Reprezentanții agenției sunt de părere că cifrele reale sunt considerabil mai mari decât cele confirmate în mod oficial.

UPDATE 4: Iată cum arată orașele ucrainene, potrivit imaginilor din satelit încărcate de Google Maps!

Click AICI pentru imagini din satelit din Bucha.

Click AICI pentru imagini din satelit din Borodîanka.

Click AICI pentru imagini din satelit din Irpin.

Click AICI pentru imagini din satelit din Gostomel.

Click AICI pentru imagini din satelit din Gorenka.

Click AICI pentru imagini din satelit din Stoyanka.

UPDATE 3: Au apărut primele imagini cu rachete Brimstone, furnizate de Marea Britanie Ucrainei. Acestea au fost folosite împotriva forțelor armate ruse din estul țării invadate. Videoclipul de mai jos arată tragerea cu succes a două tancuri.

First footage of British supplied #Brimstone missiles used against #Russian forces in the east. The video shows the successful firing of two tanks. pic.twitter.com/vhVx3slk2X

— NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2022