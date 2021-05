Live. Momentul în care se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim

Mai departe, Sfânta Lumină va fi adusă în România de la Ierusalim sâmbătă de părintele arhimandrit Teofil Anăsătosoaie, superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Odată ce va ajunge pe Aeroportul Internaţional Otopeni, Lumina Sfântă va fi distribuită delegaţiilor eparhiilor Patriarhiei Române. La rândul lor, centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui Lumina Sfântă fiecărei parohii.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paşte la Ierusalim. În timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 şi 14:30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer. De la an la an, Focul Haric are apare într-un mod diferit şi nu frige în primele minute.

Aşa cum se ştie, Patriarhul Ierusalimului este cel care aduce Lumina Sfântă credincioşilor. Înaintea acestui moment, Sfântul Mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare, imediat după Prohod. Pentru a nu exista nicio bănuială de înscenare, cei care se ocupă de verificări sunt poliţişti civili care nu sunt creştini.

Grupul verificatorilor este format de obicei dintr-un arab, un turc şi un reprezentant al Statului Israel. Rolul lor este foarte important, având în vedere că trebuie să se asigure că în Sfântul Mormânt nu nicio sursă de foc. Aceiaşi indivizi îi controlează corporal pe cei care vor pătrunde acolo în momentul ceremoniei religioase.

Ulterior, la momentul potrivit, luminile se sting, uşa se sigilează, iar la intrare rămân doar gardienii. La finalul slujbei, Patriarhul Ierusalimului apare îmbrăcat doar cu un stihar alb, cu epitrahil şi brâu. Acesta se va îndrepta spre Sfântul Mormânt.

Imagini din Biserica Sfântului Mormânt

Pentru a nu lăsa loc dubiilor şi speculaţiilor, patriarhul este controlat de poliţişti chiar la intrare. Procedura este vizată de martori care aparţin tuturor confesiunilor. Patriarhul desigilează apoi intrarea în Mormânt şi pătrunde în prima încăpere, numită Capela Îngerului. Acolo, conform tradiţiei, el este însoţit numai de un arab de religie islamică.

În cele din urmă, patriarhul intră singur în încăperea propriu-zisă a Mormântului şi îngenunchiază în faţa lespedei şi începe să se roage. Patriarhul pune rugăciunea „Să ne rugăm să vie Lumina!” în trei limbi.

După rugăciune, cei prezenţi în biserică au observat adesea o lumină precum un fulger, care venea prin cupola aflată deasupra Capelei Sfântului Mormânt. Lumina ajunge până la lespedea Sfântului Mormânt şi aprinde vata presărată deasupra.

Patriarhul grec ia vata aprinsă această şi o aşază în două cupe de aur, după care se întoarce în Capela Îngerului.

Credincioșilor care vor merge la slujba de Înviere, autoritățile din România le-au transmis să respecte măsurilor sanitare: masca de protecție și distanțarea fizică. În București, aproape 600 de persoane pot participa la Slujba de Înviere de la Catedrala Patriarhală (n.r. – în interior pot intra doar 70).

Pentru a se asigura că măsurile sanitare vor fi respectate, MAI a mobilizat efective importante de polițiști și jandarmi, care vor patrula în jurul bisericilor. Una dintre recomandările autorităţilor pentru credinicioşi este vizează participarea acestora la sfintele slujbe săvârşite la unităţile de cult de care aparţin.

Noaptea de Înviere va fi scutită de restricțiile de circulație pentru cei care merg la biserică.