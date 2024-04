Inter Miami, eliminată în semifinalele Ligii Campionilor Concacaf. Eșec uriaș pentru Messi

Inter Miami, cu Lionel Messi, a fost eliminată din sferturile de finală ale CONCACAF Champions Cup (echivalentul UCL din America de Nord și Centrală). Formația a pierdut în Mexic în fața lui Monterrey, scor 1-3, în deplasare. De asemenea, și în manșa tur, jucată la Miami, echipa lui Messi a pierdut cu scorul de 1-2 (la general, Inter Miami a fost învinsă de Monterrey cu scorul de 2-5).

În meciul jucat în Mexic, Messi a reușit să ofere assist-ul la singurul gol marcat de Inter Miami din retur, prin Diego Gomez, în minutul 85. În partida tur, argentinianul nu a evoluat în niciun minut pentru că a fost accidentat.

La scurt timp după ce Monterrey a reușit să o elimine pe Inter Miami și să califice în semifinalele CONCACAF, mexicanii l-au ironizat pe Messi. Ei au postat pe contul oficial în engleză al clubului mesajul „SIUUU”, care este adresat direct lui Lionel Messi.

Oficialii lui Monterey au făcut aluzie la modul în care se bucură Cristiano Ronaldo (39 de ani), jucătorul considerat marele rival al argentinianului din fotbal, atunci când marchează, pentru a-l enerva pe jucătorul de la Inter Miami.

🚨😂 Monterrey FC official on X after knocking out Inter Miami 5-2:

"SIUUU" pic.twitter.com/lYiIy2dNuv

— TCR. (@TeamCRonaldo) April 11, 2024