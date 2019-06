Lionel Messi, desființat de un nume greu al fotbalului mondial. „E responsabil de tot ce se petrece rău la Barcelona”

Olandezul Louis van Gaal l-a criticat dur pe argentinianul Lionel Messi, despre care a spus că este vinovat pentru ce se petrece la Barcelona.





Louis van Gaal, fost mare antrenor, este de părere că Barcelona nu s-a mai impus în Liga Campionilor, din 2015, din cauza lui Lionel Messi. Olandezul consideră că antrenorii care i-au urmat lui Pep Guardiola, pe banca formației catalane, au greșit și ei pentru că au făcut tot jocul în jurul superstarului argentinian.

„Uitați-vă la Barcelona! Câte Champions a câștigat cu cel despre care se spune că e cel mai bun fotbalist al lumii? Zero trofee europene din 2015 încoace. Cred că Messi ar trebui să se întrebe cum e posibil să treacă atâția ani fără să învingă în Ligă. Îmi place de el ca fotbalist. Are niște statistici fenomenale, individual e deasupra tuturor. Îmi place. Dar fără succes în Ligă de patru ani? De ce? Barça are o formație minunată. Nu poți spune că Rakitici e slab, nici despre Coutinho, Alba sau Ter Stegen. Și Messi e responsabil de tot ce se petrece rău la Barcelona. Messi trebuie să se adapteze la echipă și nu invers. Guardiola l-a făcut să evolueze în beneficiul formației, în timp ce ultimii antrenori au centrat totul în jurul lui Messi în loc să protejeze spiritul echipei”, a spus Van Gaal.

