Limită de viteză de 30 km/h pe majoritatea străzilor. Măsura se extinde în tot mai multe orașe

Limită de viteză de 30 km/h pe majoritatea străzilor oraşului Amsterdam. Este primul oraş din Regatul Ţărilor de Jos care va implementa măsura începând de vineri. Măsura are ca scop transformarea capitalei într-un oraş mai sigur şi mai liniştit. Nu ar primul oraş cu o astfel de măsură. În Paris limita de viteză a fost redusă de la 50 la 30 de kilometri pe oră pe majoritatea şoselelor.

Această limită de viteză este necesară din cauza aglomeraţiei tot mai mari din oraş, a declarat Melanie van der Horst. Consiliera responsabilă de trafic: „Prin urmare, există tot mai multe situaţii periculoase în trafic”.

Anul trecut, au fost semnalate în jur de 4.800 de accidente în urma cărora a fost necesară intervenţia unei ambulanţe. Cel puţin 15 persoane au decedat.

Limita de viteză va afecta 80% din străzile oraşului, în timp ce pe unele artere principale va fi permisă o limită de 50 de kilometri la oră.

O excepţie se aplică, de asemenea, în cazul autobuzelor urbane, a tramvaielor şi taxiurilor – însă doar dacă există o bandă suplimentară pentru acestea.

Limită de viteză de 30 km/h. Sursa foto: Pixabay.com

Numărul locuitorilor, în prezent în jur de 800.000, este în creştere şi cel puţin 20 de milioane de turişti vizitează capitala Olandei în fiecare an. Joi seara, 4.500 de indicatoare stradale instalate în prealabil în oraş au devenit operaţionale, iar semnele de circulaţie care au fost deteriorate, spre exemplu cu autocolante, au fost reparate.

Amsterdam intenţionează să prioritizeze deplasările cu bicicleta şi mersul pe jos. Numeroase străzi din centrul oraşului au fost închise circulaţiei auto şi transformate în zone dedicate pietonilor şi bicicliştilor. Există, de asemenea, tot mai multe aşa-numite „fietsstraten”, piste de biciclete unde maşinile sunt doar tolerate, iar bicicliştii au prioritate.

În Bologna s-a introdus, de asemenea, limită de viteza de 30 km /h

În orașul italian Bologna s-a introdus aceeaşi limită de 30 km /h pe aproape toate străzile. Măsura s-a aplicat de la 1 iulie. Abaterile vor fi sancționate începând cu luna ianuarie a anului viitor.

Măsura de introducere a zonelor extinse cu viteză limitată face parte din inițiativa „Bologna Stadt 30”. Primarul orașului, Matteo Lepore, speră că noile reglementări vor îmbunătăți semnificativ siguranța rutieră și îi vor proteja mai bine pe cetățeni dar și pe șofe

Măsura se aplică și pe drumurile de ieșire prin Massarenti, via Mazzini, via Andrea Costa, via Saffi, via Zanardi, via San Donato, via Murri, via San Mamolo, via Saragozza.