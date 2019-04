LIGA I. FC Viitorul a umilit-o pe Astra Giurgiu, în deplasare. Fiul unui fost mare internațional a reușit „o dublă”

FC Viitorul a câștigat cu scorul de 4-1 confruntarea disputată, luni, pe terenul Astrei Giurgiu, în etapa a 4-a a play-off-ului Ligii I. George Ganea a punctat de două ori.





FC Viitorul a făcut spectacol în deplasarea de la Giurgiu și a trecut la scor, 4-1, de Astra, în runda a 4-a a play-off-ului campionatului intern. Oaspeții au punctat prin George Ganea, în minutele 21 și 70, Carlo Casap (29) și Eric de Oliveira (60). Pentur oaspeții a marcat Denis Alibec (35) și a văzut cartonașul roșu, Romario Pires, în minutul 38. George Ganea, fiul fostului internațional român, Ionel Ganea, și-a trecut în cont primele reușite în Liga I, la vârsta de 19 ani.

„Sunt bucuros că am revenit și am marcat după doi ani foarte grei, în care am avut o accidentare care m-a scos din joc. Eu încerc să marchez mereu. Sunt atacant și asta e treaba mea. Golurile le dedic mamei și iubitei mele, care au venit pe stadion. Tata nu a fost, a rămas acasă. Eu zic că e mândru de mine. O să vorbesc cu el acum și vom vedea ce simte. Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci în parte și vom încerca să facem asta”, a spus Ganea junior, fotbalist la FC Viitorul, la Look TV.

FC Viitorul se află pe locul al 4-lea al calsamentului, cu 26 de puncte, la 11 distanță de lidera CFR Cluj, Astra este pe poziția a 5-a, cu 21 de puncte.

