Liga Campionilor. Meci colosal între Manchester City și Real Madrid. Românul Istvan Kovacs, nemilos cu Guardiola

Meci epocal, marți seară, între Manchester City și Real Madrid, în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor. Partida a fost câștigată de englezi, cu scorul de 4-3, iar pe teren s-a aflat și o brigadă română condusă de Istvan Kovacs.

7 goluri marcate în semifinala dintre Manchester City și Real Madrid

„Cetățenii” au marcat prin Kevin De Bruyne (2), Gabriel Jesus (11), Phil Foden (53) și Bernardo Silva (74), oaspeții au punctat datorită lui Karim Benzema (33 și 82 – penalty) și Vinicius jr. (55).

Arbitrul Istvan Kovacs și-a făcut treaba foarte bine și s-a evidențiat la golul marcat de Bernardo Silva. Atunci când românul a lăsat foarte bine avantaj pentru City. De asemenea, în minutul 74, a avut o discuție aprinsă cu Pep Guardiola, antrenorul gazdelor, pe care l-a avertizat cu cartonaș galben.

„A fost un meci bun de fotbal, între două echipe cu mulţi jucători de calitate. Am fi putut avea un rezultat mai bun, dar trebuie să jucăm foarte bine în ambele meciuri. Pe primul l-am jucat foarte bine, va fi un test de personalitate pentru echipă. Pentru a câştiga această competiţie, trebuie să iei rezultatele aşa cum vin.

Nu mă plâng de rezultat sau de performanţă, sunt atât de mândru de felul în care a jucat echipa mea, am încercat totul pentru a câştiga, am fost foarte curajoşi, cu şi fără minge. Nu aş spune că am meritat mai mult, pentru că rezultatul este cel care este, dar am jucat foarte bine. Ştiam de la început că vor fi două meciuri şi, chiar şi cu un rezultat mai bun azi, trebuia să mergem şi să facem un meci foarte bun pe Bernabeu”, a afirmat Pep Guardiola la final.

Ancelotti speră să remedieze situația în retur

„Am început foarte rău meciul, am fost prea ‘moi’. În prima repriză am pierdut multe dueluri şi am încasat două goluri pe care, dacă eram mai concentraţi, le-am fi putut împiedica. Am reacţionat foarte bine începând din acel moment, am rămas în meci până la final, am luptat, însă evaluarea meciului este simplă: trebuie să ne apărăm mai bine. Am fost foarte buni când am avut mingea, ne-am creat ocazii, însă într-un astfel de meci trebuie să te aperi mai bine, este important. E o înfrângere care ne lasă în viaţă pentru returul de pe Bernabeu. Cred că suntem capabili să le punem probleme în meciul retur”, a spus și Carlo Ancelotti, tehnicianul celor de la Real.

Meciul retur va avea loc pe 4 mai, pe „Santiago Bernabeu”.