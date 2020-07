Zilele trecute, artista a „răvășit” cartierul milionarilor din București. Cancan.ro a reușit să o surprindă pe Lidia Buble, pe stradă, artista purtând niște haine extrem de provocatoare.

În urmă cu aproximativ o lună, „divorțul” dintre Lidia Buble și Răzvan Simion a surprins întreg showbiz-ul. Când toată lumea se aștepta ca cei doi să-și unească destinele în fața ofițerului stării civile, îndrăgita artistă și matinalul de la Antenă și-au spus definitiv „Adio” și au decis să meargă pe drumuri separate în viață.

Zilele trecute, Cancan.ro a întâlnit-o pe Lidia Buble în zona Dorobanți din Capitală, unde vedeta a mers în vizită la un renumit showroom de haine. După ce și-a parcat Mustangul roșu, cântăreața a „răvășit” cartierul preferat de milionarii Capitalei cu ținuta ei extrem de sexy.

Blondina a purtat o salopetă albă extrem de scurtă, care-i punea în evidență formele bine definite și pe care a asortat-o cu o pereche de pantofi cu toc, de aceeași nuanță. Imaginile cu artista se pot vedea AICI.

Altfel, Lidia Buble și Răvan Simion colaborează în continuare pe plan profesional, păstrând o relație amicală.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine.

Au fost ani în care m-am iubit prea puțin, în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac.

Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen.

Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit.

Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept.

Copilul râde:

«Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!»

Tânărul cântă:

«Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!»

Bătrânul tace:

«Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!» L.B.

Viața frumoasă, Suflețel!”, a fost mesajul postat pe Instagram de Răzvan Simion, pe 7 iunie, care a anunțat despărțirea de Lidia Buble.