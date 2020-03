Celulita începea să o deranjeze și făcea prea multe eforturi pentru a o ascunde. Astfel, artista a hotărât să își schimbe radical modul de viață și să renunțe la alimentația nesănătoasă.

„Vara nu mai eram bine în pielea mea. Mi se părea că am foarte multă celulită și chiar aveam. Mâncam foarte multe sendvișuri prin bezinarii, iar pe scenă încercam să mă acopr din ce în ce mai mult. M-am trezit într-o dimineață și am zis: gata, de azi îmi schimb total stiul de viață.”, a mărturisit Lidia la Ce se întâmplă, doctore”.

„Sunt foarte ambițioasă. A fost o perioadă de 4 sau 5 luni în care am mers în fiecare zi la sală. Îmi place foarte mult să lucrez cu greutăți și insist foarte mult pe zona picioarelor. De când mă știu am fost înnebunită să am o masă musculară foarte bine dezvoltată în această zonă.

În momentul în care am zis că trebuie să schimb ceva pe partea asta, aveam în jur de 60 de kilograme. Problema era în zona feței, pentru că eu mă umflam foarte tare la față. Acum sunt la 47-48 și mă simt foarte bine în pielea mea. Am scos zahărul în proporție de 90% din alimentație, am renunțat la pâine, dulciuri, fast-food. Mănânc pește. Îmi place foarte mult”, a mai spus cântăreața.

Te-ar putea interesa și: