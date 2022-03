Liderul ucrainean, Volodimir Zelenski anunță că a avut discuții cu președintele Klaus Iohannis. Ce au decis cei doi oficiali

Volodimir Zelenski a postat pe Twitter un mesaj în care spune faptul că a purtat discuții cu președintele României, Klaus Iohannis, pe care l-a informat cu privire la populația civilă decimată de armata rusă, pe teritoriul Ucrainei.

„L-am informat despre lupta în curs de desfășurare împotriva agresiunii rusești, despre crimele de război rusești împotriva civililor. S-a discutat despre continuarea sprijinului pentru poporul din Ucraina”, spune Zelenski, președintele țării.

Held negotiations with 🇷🇴 President @KlausIohannis. Informed about the ongoing struggle against Russian aggression, about Russian war crimes against civilians. Discussed further support for the people of 🇺🇦.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2022