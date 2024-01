Liderul Deputaților PSD se laudă cu bijuterii. Ce avere are Ciprian Constantin Șerban

Liderul deputaților PSD, Ciprian Constantin Șerban este în Parlament din 2016. Se află deja la al doilea mandat de deputat. Are 38 de ani și provine din județul Neamț. A absolvit ASE-ul, cu toate acestea pare să fie destul de modest, potrivit declarației lui de avere. Până acum, Șerban nu a reușit să facă nicio investiție imobiliară.

La capitolul terenuri acesta nu a avut nimic de declarat. La categoria clădiri acesta a moștenit 3/8 din două apartamente.

Vorbim despre un apartament de 61,56 de metri pătrați din Roznov, din județul Neamț. Și un altul de 60 de metri pătrați din aceiași localitate. Ambele apartamente au fost moștenite în 2003. Cel mai probabil de la aceiași persoană a provenit moștenirea.

Chiar dacă la capitolul imobiliare stă prost, iată totuși că liderul deputaților PSD are ceva pasiuni.

Pasiunile lui Ciprian Constantin Șerban

Vorbim despre ceasuri și bijuterii. Așadar Constantin Șerban are trecut în declarația de avere un ceas Hublot în valoare de 5 mii de euro. I-a luat 5 ani să intre în posesia lui. Mai exact din 2017 până în 2022.

Mai are de asemenea și bijuterii în valoare de 7.000 de euro, pe care le-a dobândit într-o perioadă de 3 ani. Active financiare nu deține liderul deputaților PSD din Parlament. De asemenea nici plasamente sau investiții directe care l-ar fi ajutat în cazul unor eventuale dificultăți financiare.

Are totuși niște datorii, destul de măricele. Vorbim pe de o parte despre un credit de 20.000 de euro care are scadența în 2026. De asemenea Șerban mai are o datorie de 5.000 de euro scadentă tot în 2026. Având în vedere că deputatul nu are nicio investiție, cel mai probabil a făcut aceste datorii pentru a-și petrece vacanțele peste hotare.

La categoria câștiguri, liderul deputaților PSD din Parlament are trecută doar indemnizația care anual cumulează 155.012 de lei. De asemenea Șerban a mai trecut și alocația copilului său în valoare de 2916 de lei.