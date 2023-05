Liderii coaliției caută soluții pentru acoperirea deficitului bugetar. Ședință de urgență la Palatul Victoria

Politicienii din cadrul coaliției de guvernare s-au reunit într-o nouă ședință la sediul guvernului, din Piața Victoriei. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Kelemen Hunor analizează posibilitățile de reducere a cheltuielilor publice având în vedere necesitatea acoperirii deficitului bugetar.

Măsurie care vor fi agreate de cei trei, la finalul discuțiilor, vor fi incluse în proiectul de ordonanță ce urmează a fi adoptată de Guvern. Este vorba despre„ Ordonanța Austerității”, cum a numit-o presa, deși politicienii din coaliție se feresc de acest termen.

Mai ales că readuce în memoria electoratului, cu un an înainte de alegeri, perioada de criză din guvernarea Emil Boc. La momentul respectiv au avut loc o serie de reduceri ale veniturilor, aspru condamnate de opoziția PSD.

De această dată, politicienii susțin că nu se vor atinge de pensii și de salarii așa cum s-a întâmplat pe vremea guvernării PDL, ci doar de acele cheltuieli care nu sunt necesare.

Vor fi reduse cheltuielile inutile

Zilele trecute, premierul Nicolae Ciucă susținea că guvernul nu are în intenție să se atingă de salariile bugetarilor și nici de pensii. El indica printre posibilele surse de reducere a cheltuielilor achizițiile de mașini, cele de bunuri și servicii etc.

„O clarificare aspectelor firești legate de acele discuții privind cheltuielile publice…. Cu toată responsabilitatea, așa cum am făcut-o și anul trecut când am avut de gestionat un an foarte greu, la fel și anul acesta, nu facem altceva decât să luăm acele măsuri ca să asigurăm stabilitatea bugetară și să ne asigurăm că avem banii necesari pentru îndeplinirea obiectivelor conform programului de guvernare. (…) Prin aceste măsuri nu facem altceva decât să reducem și să amânăm acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare”, spunea Nicolae Ciucă, în urmă cu o săptămână.

Premierul preciza că este nevoie de echilibru la nivel bugetar, în condițiie în care România este „cea mai stabilă țară din regiune.

„Asta doresc să fie foarte clar înțeles de către toată lumea. Avem nevoie de acest echilibru și în anul 2023 pentru că, așa cum am menționat, cifrele pe care le avem astăzi pe masă, legat de anul 2022, ne demonstrează că au fost măsuri care ne-au asigurat creștere economică, stabilitate, au făcut ca România să fie cea mai stabilă țară din regiune și ne creează persoectivele pentru a avea încredere că în continuare putem să mizăm pe creștere economică și să asigurăm îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare”, spunea premierul Nicolae Ciucă.