Liderii baltici la Chișinău. Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, nu în sfera de influență a Rusiei

Republica Moldova. Progresele Republicii Moldova în reforme și parcursul european sunt esențiale, Rusia nu oferă nicio alternativă. Mesajul a fost transmis de președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania în cadrul ședinței solemne a Parlamentului Republicii Moldova, desfășurate pe 3 februarie la Chișinău.

Oficialii baltici au subliniat că parcursul european al Chișinăului este singura opțiune viabilă într-un context de securitate regional complicat, marcat de războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și de presiuni hibride constante asupra statelor vecine.

Președintele Seimasului din Lituania, Juozas Olekas, a remarcat că Republica Moldova a realizat progrese semnificative în ciuda amenințărilor constante și a folosirii conflictului transnistrean ca instrument de șantaj politic.

„Faptul că o parte a teritoriului țării este folosită de Rusia ca instrument de șantaj face aceste realizări cu atât mai importante. Progresele ne ajută să construim un consens politic pentru următoarea extindere a Uniunii Europene”, a explicat Olekas.

El a reiterat că nu există o alternativă viabilă în Est și că modelul promovat de Rusia se bazează pe control și destabilizare, nu pe dezvoltare.

„Rusia nu are nimic de oferit. Nu există dezvoltare, nu există cooperare, ci doar control, frică și destabilizare. Moldova și Ucraina trebuie să facă parte din familia Uniunii Europene nu doar din motive politice, ci și dintr-o obligație morală”, a punctat liderul lituanian.

Președintele Riigikogu din Estonia, Lauri Hussar, a subliniat că efectele economice și energetice resimțite de Chișinău nu reprezintă un motiv pentru a încetini reformele, ci dimpotrivă, o motivație suplimentară pentru accelerarea acestora.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a avut un impact major asupra economiei și sectorului energetic al Republicii Moldova. Trebuie să fim pregătiți să facem față acestor dificultăți temporare pentru o cauză măreață, pentru că, dacă nu acționăm acum, consecințele pot fi tragice. Rusia nu se schimbă niciodată, iar dacă permitem ca propaganda rusă să ne invadeze mințile și să ne influențeze societățile, vom suferi și mai mult. De aceea, instituțiile democratice puternice sunt mai importante ca oricând”, a explicat Hussar.

Președinta Parlamentului Letoniei, Daiga Mieriņa, a evidențiat că rezultatele recente ale alegerilor din Moldova reprezintă o alegere clară în favoarea democrației și a valorilor europene, reușind să respingă tentativele de ingerință din partea Federației Ruse.

„Rezultatele alegerilor recente reprezintă o alegere clară în favoarea democrației și a valorilor europene. Moldova demonstrează că presiunile externe pot fi învinse prin statornicie democratică”, a declarat Mieriņa.

Oficiala a mai subliniat necesitatea deschiderii rapide a primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova. Ea a menționat că progresul Chișinăului este deja recunoscut la nivel european și că integrarea aduce beneficii concrete pentru economie, infrastructură și nivelul de trai.

La finalul ședinței solemne, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a mulțumit statelor baltice pentru sprijinul constant și a subliniat responsabilitatea Legislativului moldovenesc în implementarea reformelor.

„Contăm pe sprijinul dumneavoastră și suntem convinși că împreună vom duce acest parcurs european până la capăt”, a declarat Grosu.

Ședința a fost marcată de boicotul fracțiunii Partidului Comuniștilor, care a părăsit sala imediat după intonarea imnului național. Președinta fracțiunii, Diana Caraman, a explicat că formațiunea și-a manifestat protestul față de politicile guvernării, acuzând-o de pierderi economice, sociale și lipsă de alternative reale pentru dezvoltarea țării.

Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania se află la Chișinău în perioada 2-4 februarie, într-o vizită oficială efectuată la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.