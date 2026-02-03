Politica

Liderii baltici la Chișinău. Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, nu în sfera de influență a Rusiei

Comentează știrea
Liderii baltici la Chișinău. Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, nu în sfera de influență a RusieiSursa foto: Parlamentul Republicii Moldova
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Progresele Republicii Moldova în reforme și parcursul european sunt esențiale, Rusia nu oferă nicio alternativă.  Mesajul a fost transmis de președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania în cadrul ședinței solemne a Parlamentului Republicii Moldova, desfășurate pe 3 februarie la Chișinău.

Oficialii baltici au subliniat că parcursul european al Chișinăului este singura opțiune viabilă într-un context de securitate regional complicat, marcat de războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și de presiuni hibride constante asupra statelor vecine.

Președintele Seimasului din Lituania, Juozas Olekas, a remarcat că Republica Moldova a realizat progrese semnificative în ciuda amenințărilor constante și a folosirii conflictului transnistrean ca instrument de șantaj politic.

„Faptul că o parte a teritoriului țării este folosită de Rusia ca instrument de șantaj face aceste realizări cu atât mai importante. Progresele ne ajută să construim un consens politic pentru următoarea extindere a Uniunii Europene”, a explicat Olekas.

Fenomen pe Netflix. Momentul pe care fanii l-au așteptat ani întregi
Fenomen pe Netflix. Momentul pe care fanii l-au așteptat ani întregi
Divorțuri rapide, taxe ajustate și digitalizare. Propunerile CSM pentru degrevarea instanțelor
Divorțuri rapide, taxe ajustate și digitalizare. Propunerile CSM pentru degrevarea instanțelor

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

El a reiterat că nu există o alternativă viabilă în Est și că modelul promovat de Rusia se bazează pe control și destabilizare, nu pe dezvoltare.

„Rusia nu are nimic de oferit. Nu există dezvoltare, nu există cooperare, ci doar control, frică și destabilizare. Moldova și Ucraina trebuie să facă parte din familia Uniunii Europene nu doar din motive politice, ci și dintr-o obligație morală”, a punctat liderul lituanian.

Sprijinul Estoniei și Letoniei pentru reformele moldovenești

Președintele Riigikogu din Estonia, Lauri Hussar, a subliniat că efectele economice și energetice resimțite de Chișinău nu reprezintă un motiv pentru a încetini reformele, ci dimpotrivă, o motivație suplimentară pentru accelerarea acestora.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a avut un impact major asupra economiei și sectorului energetic al Republicii Moldova. Trebuie să fim pregătiți să facem față acestor dificultăți temporare pentru o cauză măreață, pentru că, dacă nu acționăm acum, consecințele pot fi tragice. Rusia nu se schimbă niciodată, iar dacă permitem ca propaganda rusă să ne invadeze mințile și să ne influențeze societățile, vom suferi și mai mult. De aceea, instituțiile democratice puternice sunt mai importante ca oricând”, a explicat Hussar.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Președinta Parlamentului Letoniei, Daiga Mieriņa, a evidențiat că rezultatele recente ale alegerilor din Moldova reprezintă o alegere clară în favoarea democrației și a valorilor europene, reușind să respingă tentativele de ingerință din partea Federației Ruse.

„Rezultatele alegerilor recente reprezintă o alegere clară în favoarea democrației și a valorilor europene. Moldova demonstrează că presiunile externe pot fi învinse prin statornicie democratică”, a declarat Mieriņa.

Oficiala a mai subliniat necesitatea deschiderii rapide a primului cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova. Ea a menționat că progresul Chișinăului este deja recunoscut la nivel european și că integrarea aduce beneficii concrete pentru economie, infrastructură și nivelul de trai.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Parcurs european fără alternative în Est

La finalul ședinței solemne, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a mulțumit statelor baltice pentru sprijinul constant și a subliniat responsabilitatea Legislativului moldovenesc în implementarea reformelor.

„Contăm pe sprijinul dumneavoastră și suntem convinși că împreună vom duce acest parcurs european până la capăt”, a declarat Grosu.

Ședința a fost marcată de boicotul fracțiunii Partidului Comuniștilor, care a părăsit sala imediat după intonarea imnului național. Președinta fracțiunii, Diana Caraman, a explicat că formațiunea și-a manifestat protestul față de politicile guvernării, acuzând-o de pierderi economice, sociale și lipsă de alternative reale pentru dezvoltarea țării.

Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania se află la Chișinău în perioada 2-4 februarie, într-o vizită oficială efectuată la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:37 - Nicanor Ciochină, fostul primar din Boldurești, convins că va fi achitat. Ce a susținut în fața instanței
18:29 - Percheziții DNA într-un dosar de corupție la Grupul Grampet. Director vizat pentru o mită de 500.000 de euro
18:21 - Hermannstadt - Rapid, ora 20.30. Sibienii trag tare să iasă din zona retrogradării, giuleștenii vor să redevină lideri
18:10 - Fenomen pe Netflix. Momentul pe care fanii l-au așteptat ani întregi
18:03 - Justiția din Franța anchetează două activiste acuzate de obstrucționarea livrărilor umanitare către Gaza
17:55 - Un nou scandal în lumea mondenă. Bodi l-a făcut pe Dorian Popa „pițiponc”

HAI România!

Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6

Proiecte speciale