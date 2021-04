Nicuşor Dan, vicepreşedinte al CamereiDeputaților , susține că Bucureştiul va avea un buget local, unul realist.

“În forma finală bugetul va evita apariţia unor situaţii de criză”

“Consilierii USR PLUS din CGMB nu au votat proiectul de buget pentru anul în curs, propus de primarul general al Capitalei. Nu este vorba de un gest orientat împotriva cuiva, ci de unul de responsabilitate faţă de bucureşteni. Bucureştiul nu intră într-o situaţie de criză, dimpotrivă, sperăm că în forma finală bugetul va evita apariţia unor situaţii de criză”, a scris Cristina Prună, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Politiciana amintește că, în ultimii ani, aflați în opoziţie, USR PLUS şi Nicuşor Dan au criticat “tehnica “umflării” artificiale a veniturilor preconizate la bugetul local, practicată la acel moment de către administraţia Firea”.

USR, plin de bune intenții: “Interesul bucureştenilor trebuie să primeze”

“Nu putem să facem noi azi ceea ce reproşam PSD acum un an. Am promis schimbarea, nu continuarea modului de guvernare locală al PSD. Nu ar fi corect şi nu am avea nicio scuză să repetăm reţete care au falimentat bugetul local al Bucureştiului. O proiecţie nerealistă a veniturilor înseamnă la final o lipsă de resursă pentru cheltuielile primăriei. Nu putem să riscăm să dăm din colţ în colţ peste câteva luni, întrebându-ne cum acoperim cheltuielile prevăzute, spre exemplu, pentru spitale.

Este esenţial ca bugetul să fie aşezat de la bun început pe baze realiste, care să asigure un echilibru al veniturilor şi cheltuielilor. Am încredere că un astfel de buget va fi agreat, în perioada imediat următoare, printr-un dialog deschis şi onest între consilierii USR PLUS, cei ai PNL şi primarul Nicuşor Dan. Interesul bucureştenilor trebuie să primeze”, a mai scris vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.

Proiectul de buget al Capitalei pentru anul 2021 nu a fost aprobat miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. S-au înregistrat 17 voturi “pentru” proiect, 22 “împotrivă” şi 14 abţineri. Consilierii USR-PLUS nu au votat pentru. PNL și USR-PLUS au majoritate în Consiliul General. Consilierii USR-PLUS au motivat că nu votează deoarece veniturile ar fi nerealiste și umflate. O altă acuză s-a referit la Nicușor Dan, care nu a făcut nicio reformă în administrație sau spitale, în opinia acestora.