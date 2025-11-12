Licențierea unui cazino online în România – un proces complex, dar garanția siguranței tale

Când alegi un cazino online, cel mai important aspect este licența. În România, piața jocurilor de noroc este reglementată strict de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), instituția care oferă dreptul legal de operare cazinourilor. Tot procesul de licențiere este riguros și departe de a fi ușor. Tocmai de aceea, fiecare platformă licențiată este sigură și transparentă.

Un cazino online nu poate funcționa legal fără o licență de clasa I emisă de ONJN. Obținerea acesteia implică o listă lungă de cerințe. Operatorul trebuie să demonstreze că are capital suficient, infrastructură tehnologică sigură și parteneriate doar cu furnizori autorizați. Pentru a primi aprobarea, compania trebuie să depună documente financiare, garanții bancare și rapoarte detaliate privind securitatea datelor. ONJN verifică dacă toate serverele respectă normele europene de protecție a jucătorilor și dacă jocurile provin de la furnizori certificați.

Dacă te întrebi cât durează, procesul se poate întinde pe câteva luni, uneori chiar mai mult. Autoritățile verifică fiecare detaliu, pentru a se asigura că operatorul nu are legături dubioase, datorii sau probleme juridice. De aceea, licențierea nu este o formalitate. Este o garanție reală că site-ul unde alegi să joci respectă regulile și îți oferă un mediu corect.

Pentru a obține licența de clasa I, operatorul trebuie să depună la ONJN un dosar complet. Acesta conține:

Cererea oficială de licențiere;

Certificatul de înregistrare al companiei (firma trebuie să fie înregistrată în România sau într-un stat UE);

Dovada capitalului social minim de 500.000 lei;

Planul de afaceri detaliat, cu explicații despre modul de operare, sursele de venit și partenerii de tehnologie;

Certificatul fiscal care dovedește că firma nu are datorii;

Declarații de integritate pentru acționari și administratori;

Documente privind sistemele tehnice, inclusiv serverele, software-ul și rapoartele de securitate IT;

Contracte cu furnizori licențiați (providerii de jocuri trebuie și ei autorizați de ONJN).

Pe lângă acestea, operatorul trebuie să dovedească existența unui cont bancar segregat pentru banii jucătorilor. Astfel, fondurile tale sunt separate de capitalul companiei, iar cazinoul nu le poate folosi în alte scopuri.

Procesul de licențiere nu este doar birocratic, ci și costisitor. Pentru a opera legal, un cazino online cu pacanele pe bani reali sau jocuri gratuite, trebuie să plătească:

Taxa de licență: 120.000 euro pe an (sau echivalentul în lei). Aceasta se achită integral înainte de emiterea licenței;

Garanție financiară: minimum 100.000 euro, depusă într-un cont bancar din România, ca siguranță pentru eventuale plăți restante;

Taxă de autorizare anuală: 23% din venitul brut al operatorului, dar nu mai puțin de 500.000 euro pe an;

Contribuție la Fondul pentru Joc Responsabil: 5.000 euro anual;

Raportări lunare către ONJN, printr-un sistem tehnic conectat direct la serverele instituției.

Aceste taxe asigură funcționarea transparentă a pieței. Fiecare cazino este obligat să respecte termenele de plată, altfel licența îi poate fi suspendată.

Pentru tine, ca jucător, toate aceste cerințe au un singur scop: protecția. Doar cazinourile care trec prin acest proces pot oferi jocuri verificate, plăți sigure și bonusuri reale. ONJN controlează constant activitatea lor, iar orice neregulă duce la suspendarea imediată a licenței.

De aceea, dacă vezi sigla ONJN și numărul de licență pe un site, știi că poți juca fără griji. În spatele acelei aprobări se află luni întregi de verificări, investiții mari și controale tehnice.