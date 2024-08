Liberalii văd o confruntare Ciucă - Ciolacu în turul doi la prezidențiale. Reacția PNL la candidatura liderului PSD

București. PNL a reacționat, prin purtătorul de cuvânt Ionuț Stroe, la anunțul lui Marcel Ciolacu cu privire la candidatura pentru Cotroceni. Liberalii văd o confruntare, în turul al doilea, între liderii partidelor partenere la guvernare.

Ionuț Stroe a comentat anunțul făcut de liderul PSD cu privire la asumarea candidaturii pentru alegerile prezidențiale. El s-a arătat convins că Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu se vor întâlni în turul al doilea.

Ionuţ Stroe a declarat că anunțul făcut de Marcel Ciolacu nu surprinde pe nimeni. Purtătorul de cuvânt al PNL susține că intențiile liderului PSD erau evidente de mai multă vreme. Aceasta chiar dacă a avut o atitudine ezitantă mai multă vreme. În opinia sa, Ciolacu își asumă un risc, având în vedere obiceiul social-democraților de a-și înlătura președinții perdanți.

Putătorul de cuvânt al PNL crede că Marcel Ciolacu are motive să se teamă de o candidatură la alegerile prezidențiale. Din 2000, când Ion Iliescu și-a câștigat al doilea mandat în fața lui Vadim Tudor, nici un alt social-democrat nu a mai ajuns președinte al României. De altfel, și campania PSD este centrată tot în jurul acestei realități. Mesajul PSD este că a venit timpul unui președinte de stânga.

„Realitatea ultimelor competiţii prezidenţiale ne-a confirmat că are şi dreptate, are de ce să se teamă. Candidatul stângii a pierdut in ultimii 20 de ani mereu în turul al doilea”, mai afirmă Ionuţ Stroe.