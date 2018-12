Liberalii au făcut retrospectiva anului 2018. Cu ce se laudă. „Ne-am confruntat cu abuzuri fără precedent! Cel mai greu an parlamentar pe care l-am trăit până acum”

Lidera PNL de la Camera Deputaților, Raluca Turcan, a făcut retrospectiva anului 2018 și a constatat că a fost cel mai greu an pe care l-a avut în Parlamentul României din punct de vedere politic.





Turcan transmite că nu a fost ușor să facă opoziție, mai ales că majoritatea PSD-ALDE a făcut și abuzuri.

„În 2018 ne-am confruntat cu abuzuri fără precedent. Au fost situații limită în care Opoziția a fost exclusă sau marginalizată de la unele decizii ale Parlamentului. Au fost situații când democrația și statul de drept au fost puse în pericol prin intervențiile brutale ale majorității PSD-ALDE la dezbaterile unor legi capitale. PSD și ALDE au sărit etape ale dezbaterii publice, au votat sute de amendamente într-un timp extrem de scurt. Pentru Opozitie au fost zeci de zile și nopți în care s-a muncit până târziu în comisiile parlamentare pentru a veghea ca procedurile democratice să nu fie complet încălcate.

Am reușit să întoarcem din drum o serie de modificări teribile la Legile Justiției, am stopat legi dăunătoare pentru economie și educatie, am propus inițiative legislative care au devenit legi. Am semnalat Curții Constituționale și altor instituții internaționale o serie de legi cu probleme și am avut câștig de cauză. Am blocat concedierea a peste 4 mii de profesori din învățământ și am stopat Legea Manualului Unic care fusese redactată într-un dispreț suveran față de interesele școlii românești”, spune liberala.

Lidera PNL din Camera Deputaților transmite în anul 2018 liberalii au avut:

• 161 de inițiative legislative;

• 2164 de interpelări și întrebări adresate miniștrilor pentru rezolvarea problemelor oamenilor;

• 2 moțiuni de cenzură și alte 13 moțiuni simple pe cele mai importante teme pentru România: transporturi, sănătate, educație, justiție etc;

• mii de amendamente depuse și susținute în comisii și în plenul Camerei Deputaților la dezbaterile pe proiecte legislative;

• zeci de ore de dezbatere în plenul Camerei Deputaților și zeci de proceduri folosite pentru a menține și valorifica democrația parlamentară;

• 35 de sesizări la Curtea Constituțională a României unde în majoritatea cazurilor am avut câștig de cauză.

