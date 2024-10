Justitie Procuror și inculpat, îndrăgostiți lulea. A arestat-o, dar vrea s-o ia de nevastă







Complicate sunt căile dragostei, mai ales în lumea juridică unde un procuror s-a îndrăgostit de cea pe care a arestat-o în trecut. Culmea și femeia era prim procuror la momentul dosarului, dar evident și-a pierdut această calitate după ancheta penală.

Dragostea cu năbădăi a unui procuror

Eugen Stoina, căci despre el este vorba, fost procuror DNA , este îndrăgostit lulea acum de Rita Branga. Această din urmă a pătimit multe de pe urma procurorului pensionar. În anul 2006, Stoina a anchetat-o pe Rita Branga pentru luare de mită. Ba mai mult, a și reținut-o pe aceasta în cauză, ca să fie sigur că nu pleacă nicăieri.

În cele din urmă, fostul prim-procuror de la Podul Turcului a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Evident că nu a mai avut posibilitatea să se întoarcă în magistratură. Practic acest dosar i-a distrus cariera în magistratură. Drept urmare, Rita Branga s-a făcut consilier juridic. Culmea este că peste ani cei doi s-au reîntâlnit. Evident că în timpul scurs, nici Stoina nu a stat departe de probleme.

Iubire fără perdea

Mai exact, în 2018 ar fi produs un accident rutier în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În acest dosar a fost acuzat de refuzare de recoltare de probe și a fost achitat definitiv de către Înalta Curte. Pe de altă parte, acesta s-a pensionat la începutul acestui an, după ce a produs un alt accident rutier în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Practic în acest moment, Stoina este procuror pensionar. Cum necum, soarta i-a adus pe cei doi împreună. Iar dragostea dintre ei este de netăgăduit. Iar fostul procuror nu se teme să își arate iubirea. Chiar și pe pagina de socializare. La una dintre postări acesta a scris: “dragostea mea, Rita”! Practic cei doi sunt dovada că zicala potrivit căreia dragostea învinge tot, se adeverește.