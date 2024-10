Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor 3 octombrie 2024. Raportul Oxford







3 octombrie

Pe 3 octombrie s-au născut Louis Aragon, Serghei Esenin, Chubby Checker, Regele Carol al II-lea, Titus Munteanu, Mircea Drăgan, Ioan Groşan, Teodor Burada.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii Dionisie Areopagitul şi Teoctist. Nimic în „kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 3 octombrie 1906 a fost că semnalul de ajutor, pe mare, pământ şi în aer a fost stabilit la "SOS", în codul Morse, trei puncte, trei linii, trei puncte. El înlocuia mai vechiul CDQ, uneori explicat, în glumă, ca fiind "Come Damn Quick!". Şi astăzi mai există discuţia dacă SOS înseamnă "Save Our Ship", "salvaţi corabia noastră" sau "Save Our Souls", "salvaţi sufletele noastre"!

Din nefericire folosirea masivă a semnalului SOS a fost prilejuită de un eveniment tragic, la care nimeni nu se putea gândi, scufundarea Titanicului, nava care se credea de toată lumea că nu putea să fie scufundată! Mai multe nave aflate în apropierea Titanicului au crezut că măreaţa navă făcea exerciţii de salvare, cu "noul cod".

Vedeţi, secolul XIX s-a terminat odată cu scufundarea Titanicului pe 15 aprilie 1912. Cu Titanicul s-a scufundat şi secolul XIX, mentalitatea mecanicistă că omul poate face lucruri care dacă sunt cu atât mai mari şi mai puternice pot să învingă natura...

Încă o zi cu aspecte complexe, dar puține. Lună nouă în Balanță, în conjuncție cu Soarele deci, dar și cu Mercur. De fapt Luna nouă a fost ieri cand a fost și o eclipsă de Soare, invizibilă în România, deci fără nicio importanță astrologică. Interpretările nu sunt punctuale, concentrate într-o singură zi, ci privesc perioade mari de timp. Astrologia este holistică, trebuie judecat un horoscop în întregimea lui.

De fapt, marea astroloagă Elisabeth Tessier, spunea despre astrologul profesionist că: „...nu trebuie să se justifice...”, interpretând în faţa publicului aspectele, poziţiile, casele, configuraţiile, indicatorii. Formulări de felul „pentru că Marte este în cuadratură cu Venus, veţi avea probleme în dragoste” nu sunt admise în codul astrologilor profesionişti, pentru că, în mod sigur, crează confuzia în rândul publicului că astrele determină, obligă la situaţii, evenimente sau sentimente, ceea ce este fals. „Astrele arată, nu obligă” este îndreptarul, vechi de mii de ani, al astrologilor, care sunt astrologi.

Mărturisesc că şi amărâtul de subsemnat a făcut unele greşeli de acest fel, în trecut, pentru că aşa cerea publicul. Îmi cer, cu umilinţă, scuze!

Poate să ceară publicul orice, de fapt presa dă ce are, adică minciuni, mizerii, crime şi sex – dar, un om care cunoaște, ştie într-adevăr, nu va face rabat la pasiunea lui, la astrologie. Pentru că astrologia este marea mea pasiune şi cred cu tărie că poate fi de folos oricui în ziua de astăzi, când incertitudinea este singura certitudine. Dacă este practicată cu competenţă, modestie, inteligenţă, lărgime de vederi, informare continuă şi nu transformată într-o afacere de făcut bani.

Dar, ieri a fost distribuit în variantă beta ”Raportul Oxford pe anul 2024” și mă grăbesc să împărtășesc informațiile cu domniile voastre, după cum au observat mulții, horoscopul meu este singurul loc unde se găsesc astfel de informații, foarte importante pentru descrierea timpurilor în care trăim. Raportul este distribuit pentru eventuale corecții și comentarii. Personal, fiind un pustnic în rodaj, nu am cum și cu ce date să corectez raportul. Doar experiența și bunul-simț.

Raportul Oxford : Ordonanța mondială asupra dezinformării: inventarul mondial 2024 al manipulării organizate de rețelele sociale, este singurul inventar care analizează domeniul în ce privește utilizarea algoritmilor, automatizarea AI și big data menite să fasoneze viața publică.

Raportul explorează mijloacele, capacitățile, strategiile și resursele utilizate de către cyber agenți, în general agenții guvernamentale și partide politice, pentru a influența opinia publică în 70 de țări.

Principalele concluzii se referă la:

- Manipularea rețelelor sociale organizate și dublate ca număr din 2017 până acum, 70 de țări recurgând la propagandă informatică pentru a manipula opinia publică.

- În 45 de democrații, politicienii și partidele politice au utilizat mijloace de propagandă informatică adunând falși partizani sau difuzând media manipulate pentru a obține susținere electorală.

- În 26 de state autoritare, entități guvernamentale au utilizat propaganda informatică ca mijloc de control al informațiilor pentru a reprima opinia publică și opoziția și a descuraja disidența politică.

- Operațiunile de influență străină, în special pe Facebook și Twitter, au fost atribuite activităților unor agenți cibernetici din 7 țări: China, Rusia, Arabia Saudită, India, Pakistan, Iran și Venezuela. Sigur, au uitat SUA, din considerente obscure, probabil din delicatețe, care sunt cele mai mari manipulatoare din spațiul virtual.

- China a devenit un actor mondial major pentru dezinformare, utilizând platforme de media sociale pentru a atinge un public internațional cu mesaje diverse de dezinformare într-o limbă comică, care a fost odată limba engleză. Gen: ”all your base are belong to us” mai țineți minte joculețul japonez tâmpițel din anul 1989, ”Zero Wing”?

- 25 de state lucrează cu societăți private sau cu societăți de comunicare strategică, oferind servicii de propagandă informatică.

- Facebook rămâne platforma de elecție pentru manipularea media sociale, cu dovezi despre campaniile organizate în mod formal în 56 de țări. Rușine, Zuckerberg!!!

Profesorul Philip Howard, președintele Oxford Internet Institute al Universității Oxford, a declarat că: ”Manipularea opiniei publice pe media sociale rămâne o amenințare critică pentru democrație, deoarece propaganda informatică devine un element omniprezent în viața cotidiană. Agențiile guvernamentale și partidele politice din lumea întreagă utilizează media sociale pentru a difuza dezinformare și alte forme de manipulare în media. Deși propaganda a făcut întotdeauna parte din politică, amploarea ei de astăzi constituită aproape în întregime de ”fake news” ridică imense semne de întrebare pentru democrația modernă.”

Unul dintre coautori a declarat că, deși media sociale au fost considerate la început o forță pentru libertate și democrație, rolul lor în amplificarea dezinformării, a incitării la violență și în scăderea încrederii în media și în instituțiile democratice sunt astăzi din ce în ce mai evidente.

Raportul explorează metodele și tehnicile de propagandă informatică, inclusiv utilizarea conturilor false : AI, roboți umani, troli, cyborgi și conturi pirat, pentru a răspândi dezinformarea.

Raportul constată că : 87% dintre țări au folosit conturi umane ; 80% dintre țări folosesc conturi robotice ; 11% au folosit conturi pirat sau furate.

Pe de altă parte, Raportul Oxford constată că : 52 de țări au utilizat dezinformarea și manipularea în media pentru a induce în eroare utilizatorii și 47 de țări au folosit troli aparținând statului, pentru a ataca opozanții politici, sau activiștii, în anul 2023, față de 27 de țări în 2022.

Până la Matrix mai este puțin, marea majoritate, prostimea, cum spunea Dimitrie Cantemir, este cuprinsă de orgasmul lumii virtuale, care îi ostoiește frustrarea că este proastă și incapabilă. Prostimea a devenit un accesoriu al unui dispozitiv electronic.

Am visat că, în pivniță, aș avea, pe două mese, în montaj, un tun Tesla, un distrugător de AI, roboți, troli și cyborgi. Mai aștept condensatorii de putere din State și e gata! Pentru că și Skynet este aproape, foarte aproape. Sau, tunul Tesla și carabina Gauss, sunt dintr-un film? Bună întrebare! De ceea ce sunt sigur este că mâine este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor 3 octombrie 2024

BERBEC Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales ce este în legătură cu planurile tale de viitor. În domeniul financiar, totuşi, stelele te avantajează atât cât e necesar. Trebuie să ţii seama de sfatul dezinteresat al stelelor care, totuşi, parţial, favorizează propria ta zodie şi ocupă-te mai mult de propriile interese. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet.

TAUR Dimineaţa este obositoare, chiar dacă eşti, sau nu, la serviciu. Mai pe seară poţi avea o surpriză, plăcută, sau nu, după starea ta de spirit, adică după cum ţi se pare că este întâmplarea! Noi situaţii şi proiecte apar astăzi şi sunt de genul care solicită atenţia ta imediată. Eşti înclinat emoţional să faci cheltuieli foarte mari (gîndeşte-te de două ori înainte de a băga mîna în buzunar). Pe total o zi aproape favorabilă!

GEMENI Da, este ziua în care eşti pe "caii cei mari". Dacă ai un obstacol de trecut, concentrează-te, stelele îşi fac partea lor, te favorizează. Pe toate planurile ai noroc bun, vorbind ca minerii! Ziua este dinamică şi densă, de aceea nici nu ştii cînd va trece. Cruţă-te de eforturi mari. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu, dar nu te deplasa, după căderea întunericului.

RAC Astăzi trebuie să împarţi apele, să alegi binele de rău, adevărul de minciună. Treci printr-un proces de evoluţie spirituală şi te comporţi ca atare. Dar, nu uita de treburile cotidiene! O veste bună de departe şi o dezamăgire minoră. Sigur, ca să se petreacă aceste lucruri, trebuie să ai un program aglomerat de muncă, de investigaţie; poate şi întâlniri, care, după cum arată poziţiile lui Mercur şi Marte, sunt mai dese în a doua parte zilei. Astăzi chiar ai ce face!

LEU Configuraţia astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la net şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date importante. Nu le pierde! Gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice. Toată ziua, dar mai ales la prânz şi pe seară - atenţie sporită la cheltuieli şi la promisiunile făcute. După excesul de comunicare speculativă, din zilele trecute, te retragi treptat, astăzi, joi, în poziţia defensivă confortabilă a lipsei acţiunii şi a discuţiei

FECIOARA Viaţa îţi surânde. Ai unele ocazii, posibilităţi, pe care nu trebuie să le ratezi. Dar, teme-te de latura imperfectă a caracterului tău, nu exagera, nu lua hotărâri pe care, mai târziu, să le regreţi! Ziua de astăzi prezintă un prilej benefic şi chiar profitabil. Cu toate că este întârziat de Saturn, nu este un prilej de scăpat! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă, aproape sigur fiind vorba, sau în legătură cu autoriăţile, domeniul public, în general. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. După cum se spune, “sau moare măgarul, sau pierde samarul”!

BALANŢA Astăzi ai oarecare nesiguranţă şi reţinere, neaşteptate şi nerecomandabile. Poţi să treci repede peste starea aceasta, poate este ziua ta de naştere şi trebuie să sărbătoreşti cu bucurie! Ai multă treabă, multe de făcut. Oare sunt, toate, problemele tale? Nu cumva te-ai încărcat, la serviciu şi acasă, cu sarcini, cu datorii care nu sunt ale tale? Te găseşti, pe seară, într-o colectivitate favorabilă care îţi aprobă ideile.

SCORPION O zi plăcută, cum nu ai mai avut de mult, dar trebuie să vrei şi tu să fie aşa. Lasă reţinerea şi laudă-i pe cei dragi, concentrează-te cu entuziasm şi optimism pe ceea ce ai de făcut. O nouă idee de afacere, o propunere interesantă sau o nouă relaţie! Din toate poţi să profiţi cu ceva. Ca aspect emoţional, simţi nevoie unei perspective din care să analizezi realizările şi lipsurile din ultimul timp, cât mai ales, raporturile cu anturajul tău profesional, raporturi care nu te încântă prea mult.

SĂGETĂTOR Dacă nu suporţi concurenţa sentimentală şi eşti şi gelos pe deasupra, astăzi, pe seară, trebuie să stai acasă şi să te uiţi la tv. Este patetic, dar aşa eviţi să-ţi faci nervi şi inimă rea! Eşti pus in fata unei decizii. Daca ai fi bancher aş zice că este portofoliul de credite, dacă ai fi politician ar fi o noua strategie de imagine, daca ai fi un tycoon al mediei ti-aş spune ca este vorba de grila de programe. Dacă eşti ca mine, un om cinstit și modest, atunci poate că te gândeşti la ce să renunţi ca să te menţii în cursa pentru supravieţuire.

CAPRICORN E necesar să eviţi excesele, exagerările, de orice fel, şi să nu-ţi asumi niciun risc. Mai ales dacă eşti în cautare de mai mulţi bani, de o nouă poziţie sau situaţie, trebuie să fii prudent! După amiază ai, totuşi, de rezolvat nişte afaceri. Pe plan emoţional, în amor, tăcerea este mai importantă uneori decât un discurs elocvent. Astăzi, nu uita să... taci! O zi obositoare pe total, dar până la urmă foarte plăcută. Nu ai ce să-ţi reproşezi!

VĂRSĂTOR Astăzi nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, mâine este o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre nativii insistenţi pot avea succesul dorit, statistic vorbind! Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Mai ai răbdare şi nu forţa finalizarea unei situaţii, ci justifică întârzierea cu un zâmbet şi o ridicare din umeri.

PEŞTI Cauţi să ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească din partea celor dragi. Treci printr-o perioadă mai dificilă şi solidaritatea celor din jur este ca un balsam pentru sufletul tău. Evită discuţiile în contradictoriu, învinuirile sau explicaţiile şi deciziile privind sfera socială, relaţiile cu prietenii. Problemele personale nu sunt bine aspectate. Dar, trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti de bine, dacă chiar vrei să te simţi bine!