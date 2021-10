HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 2, 3 octombrie 2021. O scrisoare de la un Scorpion

2,3 octombrie

Pe 2 octombrie s-au născut Mohandas Gandhi, Graham Greene, Sir Edward William Ramsay, Groucho Marx, Sting, Romina Power, Ciprian Porumbescu, Dan Spătaru, Adrian Daminescu, Gheorghe Gruia, Miron Radu Paraschivescu, Paul Goma, Francisc Hossu-Longin. Pe 3 octombrie s-au născut Louis Aragon, Serghei Esenin, regina Maria a României, Chubby Checker, Titus Munteanu, Mircea Drăgan, Ioan Groşan, Teodor Burada.

În calendarul creştin-ortodox, pe 2 octombrie, sunt Sfinţii Ciprian şi Iustina, iar pe 3 octombrie sunt, Sfinţii Dionisie Areopagitul şi Teoctist. Nimic în „Kalendar”.

Dacă ar fi trăit, tata ar fi împlinit o sută de ani. Despre el am mai scris, vezi https://evz.ro/ziua-in-care-il-pomenesc-pe-tatal-meu-horoscopul-lui-dom-profesor.html.

„Evenimentul Zilei” din 3 octombrie 1906 a fost că semnalul de ajutor, pe mare, pământ şi în aer a fost stabilit la „SOS”, în codul Morse, trei puncte, trei linii, trei puncte. El înlocuia mai vechiul CDQ, uneori explicat, în glumă, ca fiind „Come Damn Quick!”, „veniţi dracului, repede!”. Şi astăzi mai există discuţia dacă SOS înseamnă „Save Our Ship”, „salvaţi corabia noastră” sau „Save Our Souls”, „salvaţi sufletele noastre”!

Din nefericire, folosirea masivă a semnalului SOS, a fost prilejuită de ceva la care nimeni nu se putea gândi, scufundarea Titanicului, nava care se credea de toată lume că nu putea să fie scufundată! Mai multe nave aflate în apropierea Titanicului au crezut că măreaţa navă făcea exerciţii de salvare, cu „noul cod”.

Vedeţi, secolul XIX nu s-a terminat în 1899 ci odată cu scufundarea Titanicului pe 15 aprilie 1912. Cu Titanicul s-a scufundat şi secolul XIX, mentalitatea mecanicistă că omul poate face lucruri care dacă sunt cu atât mai mari şi mai puternice pot să învingă natura!

Tot despre ocean o să vorbim, în continuare, dragi lupi, padwani şi hobbiţi. De fapt, despre două oceane. „Taina celor două oceane.” Este o carte, un roman SF, scris de sovieticul Grigori Borisovici Adamov. Şi un film, cam rudimentar, alb-negru, din anul 1955. De fapt, vorbim despre Abrams Gibs, adevăratul nume al scriitorului. Biografia scriitorului este controversată, ca mai tot ce ţine de trecutul URSS. Se pare că provenea dintr-o familie de evrei, cu mulţi copiii şi că a făcut parte din cercuri bolşevice de foarte tânăr. Un autodidact, într-adevăr fantastic, în ceea ce a reuşit să înveţe singur.

În luna februarie 1939 este lansată la Moscova, într-un tiraj imens, 220.000 de exemplare, prima ediţie din „Тайна двух океанов” – “Taina celor două oceane”.

Periodic, recitesc cărţile copilăriei. Este un procedeu sufic de a retrăi acele timpuri şi de a te încărca cu energia de atunci. Sigur, este un proces mult mai complicat, dar eficient.

Bun, “Taina celor două oceane” este o carte copertată, în carton gros, verde, cu ilustraţii prin imprimare: un submarin fantastic, monştrii adâncurilor, caracatiţe gigantice. Am în faţă ediţia din anul 1957, de la “Editura Tineretului”, de “numai” 30.000 de exemplare, un tiraj enorm pentru prezentul analfabet.

Subiectul romanului este aventura submarinului militar fantastic “Pionier”, dotat cu tunuri ultrasonice şi fabricat dintr-un metal rezistent la… orice! Mai mult, submarinul este propulsat cu motoare rachetă ce funcţioneză cu hidrogen şi oxigen, produse prin electroliza apei. Cartea este interesantă, dă foarte multe informaţii despre oceanografie, istorie, chimia oceanelor, fizică, geografie, zoologie etc. Parcă citeşti o enciclopedie. Bun, în ziua de astăzi nu are nicio căutare, copiii şi adolescenţii caută distracţie, nu informaţii şi educaţie!

Cam la asta mă gândeam când mi s-au aprins toate beculeţele. Am sărit din pat şi am căutat febril prin “Britannica”. Enciclopedia. Da, aşa era!

Misiunea formidabilului submarin “Pionier” era să ajungă la 23 august 1939 la Vladivostok, să întărească decisiv flota Pacificului.

Această dată este des repetată în roman, se fac eforturi supraomeneşti, cu riscul vieţii echipajului, ca data de sosire la Vladivostok să fie respectată!

Vă întreb pe domniile voastre, ce a fost pe 23 august 1939? Vă răspund tot eu: semnarea, la Moscova, a Pactului Molotov-Ribbentrop, a tratatului de neagresiune dintre Germania nazistă şi URSS. Cu anexele secrete, care împărţeau Europa de Est între cele două puteri! Şi, care tratat, a stârnit nemulţumirea altor puteri. Toate aceste puteri erau şi sunt gata de jaf şi cucerire. Atât, nu este vorba de nicio ideologie, de nicio filosofie.

Tratatul dintre Stalin şi Hitler i-a dat mână liberă celui din urmă, care a declanşat războiul peste o săptămână, la 1 septembrie 1939.

De ce vă spun toate acestea, dragi lupi, padawani şi hobbiţi?

Vedeţi, obişnuirea, din timp, a publicului, a marilor mase, cu anumite evenimente importante, este o strategie tocmai din timpul Imperiului Roman. Îl bănuiesc pe Adamov că a difuzat şi a ambalat în SF ceea ce i s-a spus să scrie: atenţie, suntem pregătiţi pentru un atac în Extremul Orient! Coincidenţa este absolut exclusă!

Aşa că, fiţi atenţi, dragii mei, la ceea ce spun acoperiţii, sau descoperiţii ofiţeri din presă. Despre distopia sanitară și valurile oceanului pandemiei – de cele mai multe ori spun adevărul, iar talentul lor de a prezice viitorul mă face invidios! Parol, mon cher!

Dar nu despre asta doream să vă povestesc. Am primit o scrisoare, dintre cele foarte multe pe care le primesc zilnic și după năravul meu vă fac părtași și pe domniile voastre. Nu o să îi pomenesc numele autorului, nu i-am cerut voie, dar este un Scorpion.

”…. va scriu din nou dupa ceva timp, mai mult ca oricand, la indemnul sufletului.

Dupa cum v-am spus mai demult, mi-am petrecut aproape intreaga copilarie la Slon, sub calda si atenta grija a bunicilor. Desi m-am nascut la Iasi, legatura mea cu Slonul este speciala si am considerat-o astfel de cand ma stiu.

Abia recent mi-am dat seama ca afectiunea mea pentru Slon, locurile sufletului meu, incepe sa dea roade, daca pot spune asa. Inca de la varsta frageda, oamenii locului sau bunicii imi spuneau ca, atunci cand voi fi mare, eu sa trag la Slon. Mereu zambeam la aceste indemnuri, ma flatau si legitimau, in egala masura, ca om al acelor locuri. Stiam, insa, ca nu-mi va fi usor sa fac acest pas in viitor, prin faptul ca studiile, viata in general, ma vor fixa practic la oras.

Anii au trecut si, destul de recent, vazand starea de degradare a caselor batranesti, am decis sa ma implic cu adevarat. Sunt inca in proces de reaparare a acestora, ba chiar am cladit si o cabanuta de busteni alaturi, sa am un loc sigur la care sa trag.

Ca intr-o poveste frumoasa, lucrurile au inceput sa se lege si, dupa cum v-am scris recent, am inaugurat o cruce romaneasca in muntii Slonului ( Varful lui Crai ) pentru oamenii locului dar mai ales in amintirea bunicilor.

De aproape 2 ani, cam de cand am inceput proiectul crucii, incep sa simt un soi de atractie inexplicabila, aproape subliminala, pentru tot ce inseamna Slon. Stiu, sunt locurile copilariei mele, ale oamenilor pe care i-am iubit atat de mult, dar… mai e ceva. Simt ca cineva ma ghideaza nevazut si imi leaga asteptarile si visele de acele locuri, spre care mintea imi alearga necontenit. In vara aceasta am fost aproape saptamanal la Slon pentru a trebalui dar mai ales pentru a fi pur si simplu acolo.

Apoi mintea mi-a fost patrunsa de o revelatie: am ridicat crucea vara trecuta, in 2020, anul in care am implinit 42 de ani. Stiu ca acest numar este special pentru tara noastra iar lecturarea unei carti despre istoria veche si neconventionala a Daciei mi-a adus in prim-plan povestea Gemenilor Divini. Cand am citi ca au stat pe Pamant 42 de ani am rămas fără aer.

Distopia sanitara actuala, dupa cum bine spuneati, schimba vieti si destine, si nu in bine. Imi dau seama ca, la fel ca strabunii nostri, suntem nevoiti sa ne retragem undeva sus, la munte, pierduți in maretia naturii, pentru a fugi de napasta si pentru a ne regasi mai puternici. Cred ca aceasta este cheia in care trebuie sa simt atractia si simtul datoriei care m-a indruma spre Slon.

Tot de anul trecut am inceput sa ma implic in refacerea patrimoniului local de la Slon. In aceasta vara am amenajat o fantana de la marginea padurii, langa drumul spre Tabla Butii. Oamenii locului, desi o stiau, o lasasera in uitare. Dupa ce am terminat lucrarea, n-a fost om din sat care sa nu opreasca acolo pentru o gura de apa. Emotionant a fost un alt moment – niste tineri au oprit acolo, la fantană și au plecat cu cateva sticle de apa rece in brate. I-am intrebat daca le place apa de acolo iar unul mi-a raspuns ca, in toata copilaria lui, de acolo lua apa cand era cu familia la cositul ierbii, sau la fan. Raspunsul lui m-a topit, am stiut ca mi-am atins scopul, mai ales ca faceam si eu la fel cand imi petreceam la Slon vacantele de vara.

Luna trecuta am refacut acoperisurile de sindila de lemn a doua fantani din centrul satului, atragand iarasi mirarea dar si simpatia discreta a oamenilor locului. Si mai avem atatea de făcut!

Dupa cum sper ca vedeti, se intampla ceva cu mine si simt o stare de bine, de parca am o misiune primita de undeva. Realizez, atat rational cat si sufleteste, ca ne pregatim pentru altceva iar ceea ce sunt ghidat sa fac este parte a acestui plan de supravietuire.

De aceea indraznesc sa va scriu si sa va cer indrumarea.

Știu ca ati pomenit de slon, de slonul de aur, intr-unul din articolele dumneavoastra. Poate de acolo vine acea energie nevazuta a locurilor sau cine stie. Imi doresc sa stiu mai multe despre aceste locuri si sa le aflu tainele treptat, pe masura ce voi avea starea potrivita pentru a le afla.

Stiu ca e ceva acolo, ceva important si mai stiu ca, chiar daca le-as vedea, as stii instantaneu ca trebuie lasate acolo, in starea lor fireasca. Va rog sa va ganditi la randurile de mai sus si sa-mi dati un semn cand credeti ca este potrivit. Probabil in viata asta, sau de dincolo de ea… ”

Frumoasă epistolă, frumos sufletul celui care a scris-o, nu-i așa? Un bun român, fără nicio îndoială! În fotografia din titlu, fântâna refăcută de el, de Scorpion.

Vedeți, domniile voastre, în zece ani de zile am crescut și educat o armată de români. Ca și Scorpionul, mai sunt multe mii, bărbați și femei, tineri și în vârstă, din țară, sau din străinătate. Români. Toți îmi scriu, îmi povestesc ce fac, de ce fac, cum fac și îmi cer îndrumarea cum să fie în continuare români. Pot să mă odihnesc, mi-e sete de repaos, moștenirea mea există și la un moment dat cineva va lansa vechiul strigăt de luptă, precum Tudor Arghezi : ”E timpul, sluga veche si robul celui rău, / Tu, omule si frate, să-ți fii stăpânul tău!” Nu vă mai văitați și nu vă mai plângeți neputințele, nu sunt adevărate, noi ne tragem din fiul lui Hercule, așa spun istoricii vechi, suntem urmașii zeilor și nu ne este frică de nimic, nici măcar de moarte! Nu suntem slugile străinătății, nu suntem robii nimănui, nici cobai pentru experientele străinilor! Poate ziua de mâine să vă aducă mintea cea de pe urmă și să vedeți ce este de făcut, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 2,3 octombrie 2021

BERBEC Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales ce este în legătură cu planurile tale de viitor. În weekend odihneşte-te, relaxează-te, distrează-te! Lasă planurile! Sâmbătă este o zi plăcuta care se termina intr-o petrecere sau la ziua de naştere a unui nativ din Balanţă. Duminică, un drum scurt, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Dar nu exagera, relaxează-te, pentru asta este weekendul!

TAUR Weekendul îţi pare obositor, cu multă treabă. Complotezi pentru obţinerea de mai multă libertate, să scapi de unele obligaţii familiale, casnice, sau de promisiunile făcute celor din jur. Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi! Duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, dar fără niciun scop…

GEMENI Da, în acest weekend eşti pe „caii cei mari”. Dacă ai un obstacol de trecut, concentrează-te, stelele îşi fac partea lor, te favorizează. Pe toate planurile ai noroc bun, vorbind ca minerii! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend, mai ales duminica, ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC În weekend trebuie să împarţi apele, să alegi binele de rău, adevărul de minciună. Treci printr-un proces de evoluţie spirituală şi te comporţi ca atare. Dar, nu uita de treburile cotidiene! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte favorabile, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică!

LEU Conjunctura te avantajează, în weekend, la folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la net şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date importante. Nu le pierde! Sâmbătă evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece veţi constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Duminică este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur teoretic. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend !

FECIOARĂ Viaţa îţi surânde. Ai unele ocazii, posibilităţi, pe care nu trebuie să le ratezi. Dar, teme-te de latura imperfectă a caracterului tău, nu exagera, nu lua hotărâri pe care să le regreţi! Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă (valabil şi pentru alte zodii) mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te vei simţi foarte bine in compania lor!

BALANŢĂ În weekend ai oarecare nesiguranţă şi reţinere, neaşteptate şi nerecomandabile. Poţi să treci repede peste starea aceasta, poate e ziua ta de naştere şi trebuie să sărbătoreşti cu bucurie! Sâmbătă, de asemenea, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos. Duminică, perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase.

SCORPION O zi de sâmbătă plăcută, cum nu ai mai avut de mult, dar trebuie să vrei şi tu. Duminică, lasă reţinerea şi laudă-i pe cei dragi, concentrează-te cu entuziasm pe ceea ce ai de făcut. Sâmbătă nu împrumuta bani, nu lua cu imprumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Mare oboseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraîncărcat – sau tocmai de aceea. Duminică, realizezi că o schimbare este necesară… mai gândeşte-te!

SĂGETĂTOR Dacă nu suporţi concurenţa sentimentală şi eşti şi gelos pe deasupra, sâmbătă, pe seară, trebuie să stai acasă şi să te uiţi la tv. Este patetic, dar aşa eviţi să-ţi faci nervi şi inimă rea! Sâmbătă primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti, sau poţi să te duci, la un spectacol sau la o aniversare.

CAPRICORN Sâmbătă e necesar să eviţi excesele, exagerările, de orice fel, şi să nu-ţi asumi niciun risc. Duminică poţi avea o surpriză, plăcută, sau nu, după starea ta de spirit, în care te găseşte! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club, sau la o petrecere oarecare.

VĂRSĂTOR În weekend nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, luni este o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre nativii insistenţi pot avea succesul dorit, statistic vorbind! Sâmbătă este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Duminică promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, se spune că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi!

PEŞTI Cauţi să ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească din partea celor dragi. Pauza din weekend este mai dificilă şi solidaritatea celor din jur este ca un balsam pentru sufletul tău. Sâmbătă este o perioadă bună pentru implicare în problemele altora, adică ceva bârfe la obiect şi intrigi suculente. O veste bună, pe seară. Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poţi să începi sa-ti faci proiecte pentru următoarea perioadă, următoarea săptămână.