Ziua în care îl pomenesc pe tatăl meu. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 2 octombrie s-au născut Mohandas Gandhi, Graham Greene, Sir Edward William Ramsay, Groucho Marx, Sting, Romina Power, Ciprian Porumbescu, Dan Spătaru, Adrian Daminescu, Gheorghe Gruia, Miron Radu Paraschivescu, Paul Goma, Francisc Hossu-Longin.

În calendarul creştin-ortodox, pe 2 octombrie, sunt Sfinţii Ciprian şi Iustina, nimic în „Kalendar”.

Tatăl meu, Liviu Ștefănescu, născut pe 2 octombrie 1921, era un nativ din Balanţă foarte secretos, cum este caracteristica multor Balanţe. Nici astăzi nu ştiu exact ce preferinţe avea, ce-i plăcea mai mult, ca să dau de pomană, cum se face. Dumnezeu să-l odihnească şi să-l ierte!

Istoria familiei, ce a făcut tata în război, le ştiu din documentele familiei, din jurnalul lui, din scrisorile de dragoste trimise celei care urma să-mi fie mamă, din relatările unchiului meu, doctorul chirurg Victor Costin Ştefănescu, un om formidabil, Dumnezeu să-l odihnească şi pe el, că multe a făcut şi a desfăcut!

Aşa că atunci când am găsit în jurnalul lui “Harry”, acesta era numele de război al tatălui meu, referiri la “instructorul meu de zbor, căpitanul Vizanty, nom de guerre, Mon Cher” m-am agăţat cu ghearele şi dinţii de amintirea comandorului Dan Vizanty.

“Mon Cher” este un erou naţional, se ştie multe despre el, aşa că mă gândeam că pot să extrapolez ceea ce a făcut Dan Vizanty şi să aflu ce a făcut şi tatăl meu.

Dar, după ce am scris câteva articole, aici, în EvZ, am avut surpriza plăcută să primesc emailuri de la copiii şi nepoţii aviatorilor care îl cunoşteau pe tata. Iar cea mai interesantă relatare am primit-o de la nepotul mecanicului de bord al lui tata. Iar, încă o surpriză plăcută, a fost prietenia de corespondență cu fiica comandorului Dan Valentin Vizanty, Ana Maria, o demnă urmașă a eroului aviației regale românești.