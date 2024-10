Economie Dormitorul, un refugiu important. Cum transformă afacerea „Baronette Home” această parte a casei







Este bine cunoscut că dormitorul reprezintă una dintre cele mai importante camere dintr-o casă. Spațiul în care ne odihnim are un impact major asupra activităților noastre zilnice. Un somn de calitate contribuie la creșterea concentrării și productivității. Totodată, joacă un rol esențial în menținerea sănătății mentale, sprijinirea sistemului imunitar și poate chiar să ajute la pierderea în greutate. Din acest motiv, este recomandat să transformăm această zonă a locuinței într-un loc de refugiu. Ioana Baron, fondatoarea Baronette Home, iubește frumosul și a reușit să îmbine armonios frumusețea cu funcționalitatea.

De-a lungul istoriei, oamenii au dormit cum au putut - pe pământ, pe piatră, pe crengi, pe în paie sau coceni... Prima pernă, realizată din piatră, a fost făcută în anul 7.000 î.HR. Numai cei mai înstăriți s-au bucurat de blănuri, lână de oaie și, mai apoi, de saltele.

Așternuturile de pat au apărut mult mai târziu. Prima piesă din „set” a fost cearceaful, inventat la Cairo, în anul 1000 de către Rashid Sab-Anash. Cearceaful cu elastic a apărut după aproape un mileniu, în 1957. Asta atunci când americanca Bertha Berman a considerat că saltele au nevoie o husă pentru a se păstra curate. Mai târziu, invenția a fost brevetată.

Un moment important

Ioana Baron a avut un „drum cu totul diferit”, după cum a spus chiar ea într-un interviu pentru infofinanciar.ro. Pasiunea pentru sănătate și mișcare a determinat-o să urmeze cursurile Facultății de Kinetoterapie, din cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București. După cum declară Ioana, perioada „a fost esențială pentru formarea mea. Nu doar din punct de vedere profesional, ci și personal”. Acesta a fost locul în care a învățat importanța disciplinei, a muncii asidue „și, poate cel mai important, valoarea muncii în echipă”.

„Aceasta din urmă a fost o lecție pe care am ajuns să o prețuiesc enorm, pentru că am realizat cât de mult contează să poți colabora și să ai încredere în cei din jurul tău pentru a atinge obiective comune. După ce am absolvit, am avut ocazia să lucrez în domeniu și să pun în practică ceea ce am învățat”, a mai spus Ioana.

O nouă etapă

„Viața are un mod frumos de a ne surprinde”, mai spune antreprenoarea. Iar o nouă etapă a vieții sale a început în momentul în care a apărut fetița ei, Anastasia. Schimbarea a fost una majoră, care i-a oferit o nouă perspectivă: „m-a învățat lucruri noi despre responsabilitate, echilibru și priorități”.

Deși a urmat o pauză de la cariera pe care a ales-o inițial, experiențele pe care le-a acumulat atât în domeniul profesional, cât și în viața de zi cu zi au pregătit-o „pentru noi provocări și m-au adus în punctul în care sunt astăzi”.

Pasiune pentru frumos

Ioana a fost mereu pasionată de frumos. Iar pe perioada pandemiei, ideea de a transforma această pasiune într-o afacere a prins contur într-un moment de reflecție profundă.

„Fiind o perioada de izolare, am petrecut mult timp acasă și am realizat cât de important este să am un spațiu care să îmi ofere confort și armonie. Gândul de a îmbunătăți locul în care îmi petreceam majoritatea timpului, nu doar pentru mine, ci și pentru cei dragi, a fost scânteia care a aprins dorința de a crea ceva mai mare. Astfel s-a născut Baronette Home, ca o extensie a acestei dorințe”, a explicat Ioana.

O investiție „modestă”

A pus bazele afacerii „Baronette Home” în anul 2020. Iar investiția cu care a plecat la drum a fost una „modestă”, după cum a precizat ea. Cu numai 300 de euro a achiziționat câțiva metri de bumbac natural din care a confecționat primele așternuturi de pat. De asemenea, a mai cumpărat și un kilogram de ceară naturală de soia, cu care a creat primele lumânări. Acesta a fost primul pas. „De acolo, a fost nevoie doar de multă dedicare și răbdare pentru a transforma această idee într-un proiect de succes”, a mai povestit Ioana.

Afacerea cu așternuturi de pat a evoluat într-un mod organic. Și a trecut prin etape de creștere naturală și adaptare constantă la cerințele pieței. Din momentul în care Ioana a lansat business-ul și până în prezent, gama de produse s-a extins treptat. În plus, a fost atras și un număr din ce în ce mai mare de clienți fideli.

„Suntem extrem de optimiști în ceea ce privește viitorul. Și încrezători că vom continua să creștem și să oferim produse de calitate care răspund nevoilor și așteptărilor clienților noștri”, mai declară Ioana Baron.

O etapă dificilă

Ioana s-a confruntat și cu provocări pe parcursul anilor. Având în vedere că a pornit la drum de una singură, a întâmpinat dificultăți în a gestiona toate aspectele afacerii fără un sprijin imediat. Cu toate că a fost o perioadă extrem de dificilă, a înțeles rapid că succesul unui business este influențat, în mare măsură, de „oamenii care te înconjoară”.

„Așa că mi-am concentrat eforturile pe construirea unei echipe de încredere. Formată din oameni pasionați și competenți, care împărtășesc aceeași viziune și aceleași valori. Astfel am putut să deleg responsabilități și să mă concentrez pe dezvoltarea strategică a afacerii, știind că am alături oameni pe care mă pot baza”, spune Ioana.

Extinderea afacerii

Afacerea merge bine, iar Ioana plănuiește să se extindă. Ba chiar a început demersurile în acest sens. În toamna acestui an va deschide un showroom în București. „Am găsit deja locul perfect și am început lucrările de amenajare, având în vedere că dorim să creăm un spațiu care să reflecte perfect valorile și estetica brandului nostru”, explică Ioana.

Spațiul va fi dedicat colecției de produse pentru casă, dar și noii linii de haine. „Vom inaugura două linii importante într-un singur loc, oferind vizitatorilor o experiență unică și completă”, mai spune antreprenoarea.

Hainele pe care Ioana Baron le va lansa sunt versatile „destinate atât purtării de zi cu zi, cât și pentru diverse evenimente”.

„Ideea liniei de haine a apărut din dorința de a extinde confortul și eleganța pe care le oferim în produsele noastre pentru casă și în afara acestui spațiu. Am realizat că, indiferent de context, fie că este vorba despre o zi agitată la muncă sau despre un eveniment special, este esențial să ne simțim bine în pielea noastră și în hainele pe care le purtăm”, mai explică fondatoarea Baronette Home.

O lenjerie de pat calitativă

Ioana înțelege că așternuturile de pat trebuie să fie de calitate pentru a avea un dormitor care să satisfacă toate nevoile noastre. Însă, care sunt mai exact condițiile pe care trebuie să le întrunească aceste piese? Ioana a explicat că, pentru ea, așternuturile trebuie să îndeplinească mai multe criterii.

Unul dintre aspectele esențiale este materialul. Lenjeria de pat trebuie să fie confecționată dintr-un material natural, care să ofere confort și respirabilitate. Iar în acest context, bumbacul este una dintre cele mai bune opțiuni, material pe care îl utilizează și Ioana pentru produsele sale.

În plus, o altă calitate importantă este durabilitatea. „O lenjerie de pat bună trebuie să reziste bine la spălări repetate, păstrându-și în același timp aspectul și proprietățile inițiale”, mai spune antreprenoarea.

Nu în ultimul rând, un aspect esențial pe care trebuie să îl mai întrunească un așternut de pat este versatilitatea. În acest fel, ea trebuie să se potrivească cu diferite stiluri de decor, dar să contribuie și la atmosfera generală de calm și relaxare din dormitor.

Ținând cont de aceste aspecte, trebuie să ne alegem cât mai bine lenjeria de pat, astfel încât să ne creăm, chiar la noi în casă, o oază de liniște și calm.